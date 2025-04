Co pojawi się na ekranach kin już 9 października? W repertuarze znalazły się propozycje dla dorosłych i dla dzieci, więc może warto zerknąć do galerii?

Reklama

Premiery filmowe 9 października

Szczególnie zachęcamy do bliższego zapoznania się z filmem "Obiecujący początek". Ilustruje te momenty w życiu, kiedy w centrum banalnego zdarzenia, spotkanie pewnej osoby może zamienić się w coś magicznego. To superopcja na randkę czy wieczór z koleżanką!

Co jeszcze znalazło się w zestawieniu? Intrygujący tytył i zdjęcia do filmu "Thw Walk. Sięgając chmur" zapowiadał się precendensowo. To historia francuskiego artysty Philippe'a Petita, który w 1974 roku przeszedł po linie między wieżami World Trade Center. Mimo zachęcających kadrów, film wzbudza mieszane uczucia... A co wy sądzicie o propozycjach filmowych na październik?

Reklama

Zobacz także:

Premiery filmowe 2 października

Zdjęcia z filmu "Obiecujący początek"

Recenzja książki "Moje śliczne"