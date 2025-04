„Obiecujący początek” to bezpretensjonalna, lekka, a zarazem wzruszająca historia o miłości i oczarowaniu. Ilustruje te momenty w życiu, kiedy w centrum banalnego zdarzenia, spotkanie pewnej osoby może zamienić się w coś magicznego. Kiedy w kinach? Już 9 października!

Opis filmu "Obiecujący początek"

Martin (Manu Payet) to 38-letni pisarz odnoszący sukcesy, ale zbyt rozczarowany, by cieszyć się życiem. Wraca do rodzinnego domu, do swojego ojca (Fabrice Luchini), niepoprawnego romantyka, który próbuje zakamuflować swoją samotność. Spotyka tam Gabriela, 16-letniego brata, egzaltowanego i idealistycznego, któremu bez wytchnienia będzie próbował obrzydzić miłość. Ale to wszystko do czasu pojawienia się Mathilde (Veerle Beatens), seksownej, rozpromienionej, radosnej i pełnej życia młodej kobiety, która przewróci ich świat do góry nogami.

Nie było łatwo znaleźć Mathilde. Chciałam, żeby to była kobieta nieuchwytna, radosna bez powodu, uciekającą przed miłością i zobowiązaniami. To ona popchnie opowieść w nowym kierunku. Mathilde należy do tych ludzi, którzy trzymają swoje życie w trzech walizkach i są w stanie wyjechać w każdej sekundzie.

- Emma Luchini, reżyser

Żyjemy w społeczeństwie, które lubi umieszczać ludzi w przegródkach, ale ja, żeby grać taki typ postaci, muszę się tego wyzbyć, na przykład poprzez garderobę! Z Judith, kostiumografką, długo szukaliśmy, pracując nad pomysłem, że jej ubrania są rodzajem maski.

- Veerle Baetens, aktorka

Na podstawie materiałów prasowych

