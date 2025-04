Czym jest Mapa Marzeń, do czego służy, po co ją robimy, jakie ma znaczenie? Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań możesz znaleźć w książce Kariny Sęp "Twoja mapa marzeń".

Reklama

To jedyne tak kompleksowe kompendium wiedzy, które pozwoli Ci nie tylko marzyć, ale także znaleźć drogę do realizacji tych pragnień. Dzięki wskazówkom i doświadczeniu autorki, mentora i coacha nauczysz się patrzeć na swoje potrzeby i życiowe cele w sposób realny. Dla jednych lektura ta będzie drogą prowadzącą do uporządkowania podejmowanych działań. Drudzy znajdą w niej podpowiedź, jak odnaleźć marzenia ukryte w zakamarkach podświadomości i jak wydobyć je na światło dzienne.

Czym jest Mapa Marzen – Mapa Celów? To plan na życie. To obraz życia, jakie chcemy mieć.

- Jednak, aby stworzyć ten obraz musimy być gotowi nazwać i zwizualizować nasze pragnienia. Należy jasno sprecyzować co jest dla nas ważne dziś, jutro i do końca życia. Lektura książki „Twoja mapa marzeń” pozwala zastanowić się na jakim etapie życia aktualnie się znajdujemy i jaki może być kolejny krok. Podstawą do realizacji marzeń są: uporządkowanie, przygotowanie, plan, ustalenie priorytetów, realizacja i konsekwencja. Autorka bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniu podkreśla, że jej kluczem do sukcesu jest „chcenie”. Po prostu jak czegoś bardzo chcę, to robię to. I to nie jest tak, że zawsze się udaje. Często plan trzeba modyfikować, zmieniać, uaktualniać. Bo takie jest życie. A jak coś nie idzie zgodnie z planem to też nie dzieje się to bez przyczyny. – mówi Karina Sęp.

Autorka we wstępie dzieli się z czytelnikami sekretem własnej Mapy Marzeń: swoją mapę robię od wielu lat. Co roku ją uaktualniam, zmieniam, dokładam, precyzuję swoje marzenia, cele i plany na najbliższy czas, ale też na dalszą przyszłość. Lubię systematyczność, uporządkowanie, strukturę i planowanie. Lubię też mieć w życiu przestrzeń do wykonywania zadań, które sobie określiłam. I priorytety ustawione w zgodzie ze swoimi celami. Takim narzędziem do precyzowania, znajdowania i ustalania celów, planów oraz marzeń jest dla mnie właśnie mapa marzeń - mapa celów. Stanowi ona swoisty proces, sposób dochodzenia do samego siebie. Do swojego wnętrza. Jest znakomitą metodą oddzielania tego, co moje, od tego, co narzucił mi świat, bliscy, znajomi czy normy społeczne. Stwierdzenia, z czym się zgadzam, a z czym nie.

Lata pracy poświęcone tworzeniu map marzeń z ludźmi pozwoliły autorce opracować różne odmiany tego narzędzia. Mapa dla nastolatków, mapa dla absolwentów czy mapa firm. Poznając schemat mapy okazuje się, że to narzędzie, które można wykorzystywać na wiele sposobów, w zależności od tego, co nam jest w danym momencie życia najbardziej potrzebne. Autorka podkreśla, że układając elementy mapy mamy okazję zrobić trochę porządku w swoim związku, pracy, zdrowiu, edukacji, firmie czy generalnie w swoim życiu.

Iwona Majewska-Opiełka, propagatorka ruchu rozwoju potencjału człowieka w Polsce i autorka m.in. wydanej przez Edipresse Książki poradnika „O lepszym życiu” o Karinie Sęp i jej książce napisała:

Reklama

Ekspertka w dziedzinie Mapy Marzeń, osoba, która wie o niej bardzo dużo, jeśli nie prawie wszystko. Karina jest autorką świetnej książki na ten temat... najlepszej w Polsce, a być może nawet na świecie. Zatem jeśli czujesz potrzebę zmian w swoim życiu i masz odwagę marzyć „Twoja mapa marzeń. Przewodnik mądrego i dobrego życia” to książka, która powinna znaleźć się na Twojej półce.

Czytaj więcej:

Zwiastun „Nowego Oblicza Greya” pokazał więcej, niż się spodziewałyśmy. W dwa dni wyświetlono go ponad dwa miliony razy6 filmów 2018 roku, o których będzie głośno