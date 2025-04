Prawdopodobnie nie możemy powiedzieć, że nie znamy nikogo, kto by nie lubił „Przyjaciół”, ale z pewnością nie znamy nikogo, kto by tego serialu nigdy nie oglądał. Znamy też zaledwie garstkę osób, które nie potrafiłyby zanucić piosenki z czołówki po usłyszeniu kilku pierwszych jej dźwięków. Chociaż od zakończenia serialu minęło już 17 lat, nadal ma on miliony wiernych fanów namiętnie oglądających wszystkie odcinki nawet po kilka razy.

Poznaj ciekawostki o serialu „Przyjaciele"

Początkowo „Przyjaciele” wcale nie mieli być „Przyjaciółmi”. Twórcy serialu brali pod uwagę szereg innych tytułów, między innymi „Friends Like Us”, „Six of One”, „Across the Hall” czy „Insomnia Cafe”. Ostatecznie zdecydowano się na tę krótką nazwę. I bardzo dobrze, bo dziś trudno wyobrazić sobie inny tytuł dla kultowego sitcomu. Początkowo główną parą w serialu mieli być nie Ross i Rachel, a Monica i Joey, zaś Chandler i Phoebe byli charakterami drugoplanowymi. Po kilku pierwszym odcinkach okazało się jednak, że widzowie pokochali te specyficzne postacie, przez co zostali na zawsze wcieleni do głównego wątku serialu. Aktor grający Gunthera, James Michael Tyler był statystą. Rolę barmana w Central Parku dostał tylko dlatego, że potrafił obsłużyć ekspres do kawy. Do połowy drugiego sezonu bohater nie miał nawet imienia! Ramka na drzwiach Moniki i Rachel znalazła się tam... przez przypadek. Chociaż wygląda bardzo efektownie (i z pewnością zainspirowała wiele osób urządzających własne wnętrza), znalazła się tam po tym, jak jeden z członków ekipy stłukł na planie lustro. Bruce Willis pojawił się w trzech odcinkach serialu, ale nie zarobił na nich ani grosza. Jego gościnna obecność była spowodowana przegranym zakładem z Matthew Perrym, z którym zaprzyjaźnił się na planie „Jak ugryźć 10 milionów”. W „Przyjaciołach” zagrał również Brad Pitt, który nie potrafił odmówić swojej ówczesnej ukochanej, Jennifer Aniston. On także nie dostał zapłaty za swoją rolę (dostał jednak trochę jedzenia na planie). Matt LeBlanc, czyli serialowy Joey na castingu pojawił się na kacu i z 11 dolarami w kieszeni. Dlatego właśnie gdy przyjaciele w serialu dostali pierwsze wypłaty, Joey sprawił sobie porządną kolację. Według twórców serialu obsada początkowo miała wyglądać zupełnie inaczej. Chociaż Rossa od początku miał zagrać David Schwimmer (ta rola została napisana specjalnie dla niego), Courteney Cox starała się o rolę Rachel, a Ellen DeGeneres o mały włos nie zagrała Phoebe.

