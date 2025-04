Filmy o przygodach brytyjskiego agenta 007 oglądały całe pokolenia. Pierwszy z nich, „Doktor No” na ekrany wszedł w 1962 roku, a w rolę Jamesa Bonda wcielił się Sean Connery. Od tego czasu regularnie pojawiają się nowe produkcje, które za każdym razem zachwycają nie tylko wiernych fanów książek Iana Flemminga.

Reklama

Efektowne wybuchy, ucieczki, a przede wszystkim gra aktorska to immanentne części filmów o agencie w służbie Jej Królewskiej Mości, ale nie można zapominać też o tych aspektach, które czynią je jeszcze bardziej niezapomnianymi - w tym o muzyce! Pamiętasz każdy utwór, który pojawiły się w filmach z tej serii?

Najpiękniejsze piosenki z filmów o Jamesie Bondzie

Piosenka, która byłam motywem przewodnim „Doktora No” już zawsze będzie się nam kojarzyła z przystojnym szpiegiem MI6. Autorem ścieżki dźwiękowej był Monty Norman. Kolejnym tak charakterystycznym utworem był dopiero „Diamonds are forever”, zaśpiewany przez Shirley Bassey do filmu o tym samym tytule z 1971 roku. Piosenkarka wykonywała też utwór przewodni do filmu „Goldfinger” z 1964 roku oraz do filmu „Moonraker” z 1979 roku.

Wszystkie dotychczasowe utwory w filmach o Jamesie Bondzie nie miały jednak ogromnej konkurencji aż to roku 1973. Wtedy Paul McCartney znany z zespoły The Beatles oraz jego nowa formacja Wings wydali utwór „Live and let die” - śpiewany i wykorzystywany w filmach aż do dzisiaj.

Lata 80. wprowadziły rytm disco do życia nie tylko naszego, ale i tajemniczego agenta. Do „Zabójczego widoku” z 1985 roku utwór przewodni nagrał zespół Duran Duran, a „W obliczu śmierci” z 1987 roku wzbogacił utwór a-ha. „Licencja na zabijanie” z 1989 roku wydana była przy akompaniamencie Gladys Night.

1995 roku upłynął pod znakiem nie tylko Jamesa Bonda, ale i Tiny Turner. Jej utwór „Goldeneye” do dzisiaj jest w stanie zanucić nie tylko fan filmów akcji. Podobnie jest z piosenką „Tomorrow never dies” z 1997 roku śpiewaną przez Sheryl Crow oraz „The world in not enough” zespołu Garbage w filmie z 1999 roku. To naprawdę godne zakończenie millenium!

Ostatnie 20 lat wcale nie ustąpiło poprzedniemu wiekowi w kwestii muzyki. W 2002 roku piosenkę do „Śmierć nadejdzie jutro” nagrała Madonna, a w „Skyfall” usłyszeliśmy utwór Adele, który długo utrzymywał się na szczycie listy przebojów. W najnowszym filmie „Nie czas umierać”, który swoją premierę będzie miał w kwietniu przyszłego roku, usłyszymy zaś młodą, ale bardzo utalentowaną Billie Eilish.

Reklama

To też może cię zainteresować:

„The Crown” zdobyło fanów na całym świecie. Poznaj fakty na temat serialu, o których nie wiedzą nawet najwięksi miłośnicy

„Czterech pancernych i psa” oglądały całe pokolenia. Zdradzamy nieznane ciekawostki o kultowym serialu

Polacy, którzy zdobyli Oscara. Te filmy warto obejrzeć w mroźny wieczór