Kiedy szukamy piosenki czy jakiegokolwiek filmu, odruchowo wchodzimy na YouTube. W ciągu miesiąca 1,5 mld ludzi na całym świecie odwiedza ten serwis, a i my spędzamy tu coraz więcej czasu oglądając kabarety, recenzje czy teledyski. Co było niekwestionowanym hitem minionego roku 2017?

Muzyczny hit polskiego YouTube 2017

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Listę ulubionych piosenek 2017 roku ogłosił sam Barack Obama (Wśród ulubionych utworów Obamy znalazły się m.in. „Ordinary Love (Extraordinary Mix)” od U2, „The System Only Dreams in Total Darkness” zespołu The National, a także utwór „Sign Of The Times” z debiutanckiej solowej płyty Harry’ego Stylesa, byłego członka One Direction, jak podaje onet.pl).

Bezsprzecznie światowym hitem muzycznym jest „Despacito” Luisa Fonsi (screen teledysku na okładce). Mało kto nie tańczył do tego utworu w minionym roku, a niebywałą popularność zdobyła również parodia tej piosenki Kabaretu Czwarta Fala „WIEŚKA TICO”. A czego słuchaliśmy my, Polacy? Jaki polski utwór muzyczny chełpi się najlepszym wynikiem na polskim YouTube w zestawieniu na 2017 rok?

Miłość, Miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem...

Z pewnością już się domyślacie. Tak, chodzi o przebojowego Sławomira, z wykształcenia aktora, z pasji - muzyka. Piosenka „Miłość w Zakopanem” bije rekordy popularności. W serwisie YouTube ma już ponad 74 mln odsłon (stan na: 3 stycznia 2018). Duży skok popularności Sławomir zawdzięcza Sylwestrowi z TVP - po jego występie na scenie, YouTube odnotował ponaddwudziestomilionowy skok wyświetleń tego teledysku! Pierwsze pieniądze Sławomir zarobił w Stanach Zjednoczonych i nie boi się wyzwań ani ciężkiej pracy. Gwiazdor chciałby spróbować swoich sił na Konkursie Piosenki Eurowizji. W rozmowie z Wirtualną Polską przyznał, że gdyby wystartował to miałby szansę.

Dostałem około 100 tysięcy takich propozycji od fanów. Można je przeczytać na naszym kanale YouTube. Wiem, że jeśli wystartuję – będą na mnie głosować. Miałbym spore szanse, ponieważ wielu moich fanów mieszka poza granicami ojczyzny – mówił.

Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to poniżej link do utworu Sławomira „Miłość w Zakopanem”.

