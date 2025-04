Często piszemy wam o inicjatywach, które nas szokują i o tych, które – naszym zdaniem – warto nagłaśniać. Szczególnie, jeśli są to polskie projekty, a tym bardziej stworzone przez kobiety. Nie inaczej jest tym razem: na sesję zdjęciową przygotowaną przez fotografkę Klaudię Dolną natknęłyśmy się na Facebooku i postanowiłyśmy dowiedzieć się o niej więcej.

Reklama

„Chciałam nauczyć odbiorców, by mieli opinię na jakiś temat, a nie osąd”

W sesji, o której mowa, wzięły dział dwie modelki: Kamila i Wiki. Obie są wizażystkami, mają niewiele ponad 20 lat, ale diametralnie różnią się fizycznie. Kamila od dłuższego czasu bezskutecznie walczy z nadwagą i jest modelką plus size. Wiki zaś od 11 lat zmaga się z bulimią. Zestawienie ich obu na zdjęciach – kobiet o tak różnych sylwetkach – dało naprawdę szokujący efekt. I o to chodziło.

Najbardziej zależało mi na tym, by w pierwszej chwili zaszokować kontrastem. Tak by widz się zatrzymał i pomyślał. Dopiero kolejne elementy sesji: wieszak, napisy, zasmucenie miały go skłonić do refleksji. Chciałam, by przekaz był prosty: STOP HEJTOM, a jednocześnie by trochę zastanawiał nad tym, jaki wpływ mają złe słowa na poszczególne osoby – powiedziała nam autorka sesji, Klaudia Dolna.

Zdjęcia są bardzo surowe, nie upiększają ciał modelek – przedstawiają je takimi, jakie są w rzeczywistości. To sprawia, że powstaje wyraźny kontrast między dwiema sfotografowanymi paniami – wstrząsający i zasmucający zarazem.

Pomysł na tę niecodzienną sesję dojrzewał w fotografce Klaudii Dolnej od lat. Podobnie jak modelki, które zaprosiła do pozowania, ona także mierzyła się w swoim życiu z hejtem i była wyśmiewana z powodu wyglądu.

Tyle przykrych słów w życiu usłyszałam, szturchań, tyle miałam zniszczonych rzeczy, że będąc nastolatką czułam, że jestem nikim. Zawsze byłam osobą szczupłą i wysoką, a w wieku 25 lat poważnie zachorowałam (problemy z jelitami) i zaczęłam drastycznie chudnąć. Mój koszmar wyzwisk i krzywych spojrzeń zaczął się od nowa. Ileż to razy słyszałam: chudzielec, kościotrup, anorektyczka? Zjadłam pizzę w pizzerii? Złośliwy komentarz: „i tak zaraz ją wyrzyga”. Sałatkę na przystanku? „Taaa, ta to tylko sałatkę żre, patrz jakie to chude, jakby się rozebrała to by się wszystkie psy na kości zleciały”… – wspomina Klaudia.

Na sesji dziewczyny były bardzo odważne i zaskakująco pomysłowe – jak przyznaje Klaudia, „nawet bardziej niż ja”. Fotografka przypomina sobie, że najbardziej szokującym dla niej momentem był ten, w którym zauważyła, jak bardzo jedna z modelek, Wiki, ma zaburzone myślenie o sobie samej.

Być może ta sytuacja, być może wycieńczenie organizmu spowodowało, że było jej tak zimno, że z dużego studio musieliśmy się przenieść do mniejszego i nagrzać je do absurdalnej temperatury, a mimo to dziewczynie owiniętej kocem, nachylonej nad grzejnikiem było tak zimno, że dygotała. Proszę wyobrazić sobie, że było tak ciepło, że musiałam rozebrać się ze swetra i koszulki. Wtedy Wiki, patrząc na mnie, powiedziała: – Ale ty jesteś szczuplutka! – A Ty nie jesteś? – zapytałam. – Nie, chciałabym mieć kilka kilogramów mniej – powiedziała Wiki. – Ale ja dziewczyno mam z 30 kg więcej niż Ty! – No ale Ty jesteś wysoka, masz z dwa metry! (W rzeczywistości dzieli nas tylko 10 cm) Zaskoczyło mnie to i zaszokowało. Przypomniałam sobie wtedy wykład z psychologii o zaburzeniach odżywiania, w którym prowadzący opowiadał o tym, jak osoby z tego typu zaburzeniami patrząc na siebie widzą w lustrze inną osobę!

Klaudia Dolna obawiała się tego, jak jej sesja zostanie przyjęta. Szczególnie na Facebooku, gdzie z kulturą wypowiedzi bywa różnie. Ku jej zaskoczeniu negatywnych opinii było jednak niewiele – większość osób dziękowało jej za to, że mogło obejrzeć coś, co wzbudziło tyle emocji. „Chciałam po prostu nauczyć odbiorców, by mieli opinię na jakiś temat, a nie osąd” – powiedziała nam fotografka. Wygląda na to, że się udało.

Część zdjęć ze wspomnianej sesji możecie obejrzeć w naszej galerii. Zachęcamy też do zajrzenia na stronę Klaudii Dolnej, gdzie będą z czasem dodawane kolejne fotografie z tej serii: www.maxmodels.pl/fotograf-klaudiadolna.html.

Reklama

Modelka ze znamieniem na twarzy pomaga innym kobietom pokochać siebie

Dziewczyna plus size próbuje kupić bikini. Efekty? Zaskakujące...