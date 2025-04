Umierający chłopiec. Egocentryczna gwiazda. Piękna, osobista opowieść o przemianie i nadziei. "Miłość jest lekarstwem. O życiu, pomaganiu i stracie" do kupienia w polskich księgarniach już od 22 października.

Elton John rozlicza się z przeszłością

„Trudno sobie nawet wyobrazić, jak żałosnym byłem wtedy dupkiem” – tak surowo, z perspektywy lat, ocenia samego siebie jeden z największych muzyków wszech czasów. W najtrudniejszym okresie swego życia poznał Ryana White’a. Zarażony w wyniku transfuzji krwi, wykluczony ze społeczeństwa chłopiec oraz uzależniony od narkotyków, alkoholu i przygodnego seksu gwiazdor: ich spotkanie zmieniło wszystko.

Sposób Eltona Johna na szerzenie dobra w świecie

Kiedy choroba zabrała Ryana, a także Freddiego Mercury’ego i wielu innych przyjaciół Eltona Johna, ten bez reszty poświęcił się działalności dobroczynnej. Stał się inspiracją dla księżnej Diany, Michaela Jacksona, Elizabeth Taylor i setek tysięcy innych osób, które tak jak on starały się pomagać chorym, biednym i odtrąconym.

"Miłość jest lekarstwem. O życiu, pomaganiu i stracie" - książka Eltona Johna

Wzruszająca i inspirująca książka o życiu i umieraniu, uprzedzeniach i przełamywaniu barier, empatii i niechęci, a do tego bardzo osobista historia życia znanego na całym świecie artysty i wrażliwego człowieka.

Znani recenzują:

Absolutny bestseller! Emocjonalny przekaz sprawia, że "Miłość jest lekarstwem" czyta się z zapartym tchem. To jedna z najlepszych książek o AIDS, jakie znam. Każdy powinien ją przeczytać.

Jolanta Kwaśniewska

Mój przyjaciel Elton poruszył nasze serca nie tylko poprzez swoją muzykę, ale także za sprawą niezliczonych ludzkich istnień, które udało się ocalić dzięki działalności jego fundacji. Ta wspaniała książka daję nadzieję.

Bill Clinton

Życie Eltona Johna w kilku słowach

Elton John - brytyjski piosenkarz, kompozytor, pianista i legenda światowego show-biznesu, urodził się w 1947 roku, jako Reginald Kenneth Dwight. Jego oszałamiająca kariera obejmuje ponad cztery dekady. Ze swoim singlem Candle in the wind ustanowił rekord, który rozszedł się w liczbie 37 milionów egzemplarzy, zdobywając tym samym tytuł najlepiej sprzedającego się singla w historii. Za osiągnięcia muzyczne oraz działalność charytatywną muzyk w 1998 roku otrzymał tytuł szlachecki z rąk Królowej Elżbiety II. W roku 1992 Elton założył Elton John AIDS Foundation, która dziś jest jedną z czołowych organizacji non profit zajmujących się zwalczaniem HIV i AIDS.

