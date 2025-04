Ponad 200 przedmiotów wydobytych z wraku Titanica, dokładne repliki wnętrz, ponad 1 mln widzów w całej Europie. Wystawa Titanic to jedna z najsłynniejszych mobilnych wystaw świata - już w kwietniu zawita do Warszawy.

Tragiczna historia Titanica

Titanic, największy na świecie luksusowy pływający hotel, wyruszył w swój dziewiczy rejs do Nowego Jorku 10 kwietnia 1912 roku. 4 dni później zatonął po zderzeniu z górą lodową. Na pokładzie było wówczas 2207 osób, uratowało się jedynie 712. Od tamtego czasu statek stał się obiektem poszukiwań dla niezliczonej liczby badaczy i amatorów. 1 września 1985 roku francusko-amerykańska ekspedycja jako pierwsza zaprezentowała film z zatopionego parowca. W ślad za nią ruszyła kolejna ekspedycja przygotowana przez RMS Titanic INC z wyłącznym prawem do eksploracji wraku.

Wystawa Titanic - kiedy i gdzie?

Wystawa Titanic, the Exhibition odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach 8 kwietnia - 9 października, otwarta będzie codziennie w godzinach 9.00–20.00.

Wystawa Titanic - co będzie można zobaczyć?

Na wystawie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (na powierzchni 2000 m2) zostanie zaprezentowanych ponad 200 obiektów wydobytych z zatopionego Titanica. Dziecięce buciki, oryginalny serwis stołowy, pocztówka napisana przez pasażera trzeciej klasy o luksusie na statku, prywatne zdjęcia podróżnych, dziennik prowadzony na bieżąco aż do dnia katastrofy - to tylko niektóre z eksponatów, które będzie można oglądać. Część przedmiotów została podarowana przez spadkobierców osób, które przeżyły katastrofę – były talizmanami trzymanymi przez lata "na szczęście".

Każdy z zaprezentowanych na wystawie Titanic eksponatów (biżuteria, przedmioty codziennego użytku, listy, pamiętniki, zdjęcia, odzież) przedstawia nam historię konkretnej osoby. Opowiedziane przez twórców wystawy losy pasażerów statku wraz z prezentacją należących do nich przedmiotów tworzą barwną, wzruszającą i przejmującą historię.

Ambasadorami wystawy Titanic w Polsce są: Tomasz Ossoliński - znany projektant, twórca unikatowych kreacji oraz pokazów mody oraz Bożena Aksamit - dziennikarka "Gazety Wyborczej", absolwentka oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim, autorka książki o polskim transatlantyku Batory.

Miejsce ekspozycji: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, IV piętro, Warszawa, Plac Defilad 1

Czas trwania: 9 kwietnia – 9 października 2016 r.

Godziny otwarcia: 9.00–20.00

Więcej informacji o wystawie i sprzedaż biletów na www.wystawatitanic.com.pl

Rezerwacji dla szkół można dokonać pod adresem: rezerwacje@wystawatitanic.com.pl lub nr telefonu +48 22 656 72 02

Tekst na podstawie materiałów prasowych

