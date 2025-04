Długi majowy weekend sprzyja odpoczynkowi i relaksowi, ale nie ukrywajmy - nie każdy ma czas, chęci czy fundusze na to, by spędzić go poza miastem. To, że nie wyjeżdżamy na te kilka dni nie znaczy, że nie możemy się dobrze bawić. Oto kilka pomysłów na to, jak spędzić majówkę w mieście.

Reklama

Majówka 2015: Warszawa

Co prawda nie wiemy, jaką pogodę zastaniemy w pierwszych dniach maja, ale cieszmy się sprzyjającą rozrywce aurą. Większe ośrodki kulturalne oferują różne możliwości spędzenia aktywnie czasu, niezależnie od warunków atmosferycznych. Jakich? Zobacz!

1. Kino

Wybranie się do kina we dwoje, rodzinnie czy też w pojedynkę, to jedna z najczęstszych opcji, jaką wybieramy na majowy weekend. W tym roku Multikino przygotowało specjalną ofertę familijną: bilety w cenie 13 zł na produkcje animowane! Promocja jest ważna na terenie całego kraju i obejmuje filmy: "Wielka szóstka", "Kopciuszek", "Paddington", "Dzwoneczek i Bestia z Nibylandii", "Baranek Shaun. Film" oraz "FRU!".

2. Spacer po Warszawie

W tygodniu lub podczas zwykłego weekendu nie mamy czasu na spacery po parkach czy kompleksach pałacowych. A tych nie brakuje! W warszawskim Wilanowie jest organizowany spacer edukacyjny dla dzieci. Dodatkowo są otwarte inne ośrodki muzealne, również Zamek Królewski oraz Łazienki Królewskie. W tych ostatnich 1 maja od godziny 10.30 do 18.00 będzie odbywać się Piknik Europejski.

3. Koncerty i występy

1 maja 2015 odbędzie się koncert Cody Simpsona w warszawskim klubie Palladium godz. 19:00. (bilety w cenie 165 zł). Dodatkową atrakcją jest także inauguracja sezonu pokazów w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu, który gromadzi tysiące warszawiaków. Wstęp jest darmowy, trwa ok 30 minut. Start: 21.00.

4. Wystawy i ekspozycje

Od 26 lutego w warszawskim Muzeum Narodowym odbywa się wystawa prac Olgi Boznańskiej, cenionej malarki impresjonistycznej. Trwa ona do 2 maja włącznie, a zatem kto jeszcze nie odwiedził

wystawy 57 prac artystki, niech spieszy do Muzeum! Ceny wejściówek: od 15 zł.

5. Teatr

Ci, którzy mają ochotę wybrać się do teatru, mają szczęście. Naprzeciw oczekiwaniom, niektóre warszawskie teatry otworzyły się jeszcze szerzej i ochoczo zapraszają widzów na kultowe spektakle. 1 i 2 maja ochocki Och-Teatr zagra "Zaświaty czyli czy pieś ma duszę", zaś w niedzielę 3 maja zaprasza na legendarny spektakl "Biała bluzka" ze znakomitą rolą Krystyny Jandy. Bilety na te przedstawienia mogą Państwo kupić w kasach lub online. Warto się pospieszyć!

6. Sport

Jeśli warunki pogodowe są sprzyjające, warto wybrać się na rower, roli czy po prostu spacer. Weekend majowy służy także biernemu uczestnictwu w wydarzenaich sportowych. 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się finałowy mecz Pucharu Polski między Legią Warszawą a Lechem Poznań. Jesteśmy niemal pewne, że to nie lada gratka dla fanów piłki nożnej. Zrób niespodziankę swojemu facetowi!

Majówka 2015: Wrocław

Wrocław od kilku lat jest przodownikiem w kwestii wydarzeń muzycznych. 1 maja 2015 na Pergoli we Wrocławiu odbędzie się Gitarowy Rekord Guinessa 2015! Uczestnicy zagrają wspólnie utwór Hey Joe Jimmiego Hendrixa. 3 dni długiego weekendu upłyną pod znakiem dobrej polskiej muzyki. Wystąpią między innymi: Happysad, Łąki Łan, Natalia Przybysz, Coma, Illusion, Luxtorpeda, Bokka, Fisz Emade, Domowe Melodie, Mela Koteluk. Bilety: od 55 zł do 77 zł.

Majówka 2015 : Poznań

1 maja na ul. Półwiejskiej 42 rusza sezon letni w Starym Browarze. W ramach otwarcia sezonu, będzie można odpocząć na trawie przy dźwiękach muzyki granej na żywo. 2 i 3 maja coś dla fanow etnografii i historii: za pół ceny można odwiedzić Blubry Poznańskie, czyli wystawę malowideł, nawiązujących do dziejów dawnego Poznania. 3. maja o godz. 13 odbędzie się Bieg Wings For Life World Run - czyli bieg z "ruchomą metą". Na Torze Poznań (ul. Wyścigowa 1) będzie można sprawidzić swoje umiejętności jazdy na rolkach i wrotkach.

Majówka 2015: Kraków

1 maja w Kinie Kijów odbędzie się 8. edycja festiwalu Off Plus Camera, czyli święto kina niezależnego. Na tę okazję przybywają artyści i osobistości świata filmu i kinematografii. PKO Off Camera wraz z Polską Grupą Energetyczną zapraszają na kino plenerowe nad Wisłą. Codziennie o godz. 20:30 na Bulwarze Czerwieńskim wyświetlane będą filmowe hity!

Piątek 1 maja: "Tańczący z wilkami"

Sobota 2 maja: "Cinema Paradiso"

Niedziela 3 maja: "Boy"

Wstęp wolny!

Reklama

Zobacz też:

Co czytają Polki? Lista bestsellerów 1 kwartału 2015

Fryderyki 2015: lista muzycznych zwycięzców

Gwiazdy na premierze filmu "Wkręceni 2"