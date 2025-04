Podjęłyśmy się wyzwania i udało się! Mamy dla was ponad 20 pomysłów na mikołajkowy prezent do 20 złotych. Okazuje się, że zadanie nie było wcale takie trudne, bo drobiazgów do tej kwoty co niemiara.

Co kupić na Mikołajki?

Zaczynamy od kosmetyków! W sklepach Sephora znajdziecie mnóstwo świątecznych drobiazgów i urodowych gadżetów, które na pewno ucieszą waszą przyjaciółkę, czy siostrę. Zaś zestawy kosmetyków Ziaja zadowolą mamę.

Jednak jeśli nie chcemy kupować kosmetyków w Rossmannie znajdziemy wiele sezonowych wspaniałości, takich jak zestaw do przypraw, poręczny masażer i kubek z zimowym motywem. Fantastyczne gadżety do domu kupicie również w sklepach F&F. Ładne świeczki, pachnące potpourri, czy kieliszki ucieszą nie jedną osobę.

A, co jeszcze kupicie w tej kwocie? Oczywiście słodkości. Sklepy w sezonie gwiazdkowym przygotowują, co roku wspaniałe oferty. A także modowe drobiazgi. W H&M za tę kwotę kupicie np.: zestaw kolczyków, rękawiczki, naszyjnik i kosmetyczkę.

W naszej galerii znajdziecie pomysły z takich sklepów jak: Sephora, Bielenda, Rossmann, F&F, H&M, Bath & Body Works, Avon, Barwa, Ziaja i Kopernik.