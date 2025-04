Nauka medytacji nie musi być trudna i my to ci udowodnimy. A dlaczego warto spróbować? Medytacja na stres działa naprawdę zbawiennie. Pomaga uspokoić umysł, odzyskać pogodę ducha i równowagę wewnętrzną. Brak stresu odzwierciedla się zaś w naszym codziennym życiu: mamy lepsze samopoczucie i czujemy się młodziej. To do dzieła!

Niezależnie od rodzaju medytacji, na początku przygody z nią, warto uświadomić sobie kilka rzeczy, które bardzo ułatwią medytację. Po pierwsze – to naturalne, że w czasie medytacji pojawiają się różne myśli. Tak po prostu jest, zwłaszcza na początku. Nie chodzi o to, żeby nie myśleć, ale żeby te myśli zauważać i pozwolić im odpłynąć.

Druga sprawa, to czas. Na początku wystarczy dosłownie kilka minut medytacji. Możesz zacząć od 2 do 3 minut, z czasem wydłużając praktykę. Kolejna sprawa to moment w ciągu dnia – znajdź taki, w którym możesz pobyć trochę w spokoju. Wyłącz telefon, telewizor, radio. Możesz za to włączyć muzykę, która będzie sprzyjać medytacji, będzie dla niej tłem.

I ostatnia rzecz: wyrozumiałość dla siebie. Nie złość się, nie czuj rozczarowania, jeśli „opróżnianie” umysłu lub skupianie się na byciu w danej chwili nie będzie ci wychodzić. Żadnemu początkującemu to nie wychodzi! Medytacja to sztuka – trzeba się jej nauczyć i doskonalić. A nawet te 2-3 minuty oderwania się od codzienności będzie korzystne dla twojego samopoczucia.

W jakiej pozycji zacząć medytować?

Pamiętaj, że pozycja medytacyjna powinna być dla ciebie jak najbardziej wygodna. Właśnie dlatego Kasia Bem prezentuje aż cztery różne jej warianty. Wybierz ten, który będzie dla ciebie najlepszy i po prostu najwygodniejszy. W trakcie medytacji powinnaś czuć się swobodnie i komfortowo.

W trakcie medytacji możesz skorzystać z poduszki medytacyjnej. Dzięki niej ustawisz stawy biodrowe i stawy kolanowe w wygodniejszej pozycji. Pomoże ci ona również utrzymać kręgosłup wyprostowany, bez niepotrzebnego napinania mięśni wzdłuż kręgów. Pilnuj, by w trakcie medytacji nie garbić się!

Medytacja mindfulness (często nazywana także medytacją uważności) to technika medytacyjna, która koncentruje się na skupieniu uwagi na teraźniejszości i na doświadczeniach, które się w niej pojawiają, bez oceniania czy reagowania na nie. Podczas medytacji mindfulness, medytujący skupia się na swoim oddechu, ciele, myślach i emocjach, aby zwiększyć swoją świadomość wewnętrzną.

Jak zacząć medytację mindfulness?

Proponujemy zacząć od prostego ćwiczenia, które najlepiej jest wykonać na łonie natury lub przy otwartym oknie. Przyjmij jedną z pozycji proponowanych na filmie przez Kasię Bem. Możesz także się położyć, jeśli wolisz. Zamknij oczy i skoncentruj się na oddychaniu.

Poczuj, jak pracuje ciało w czasie wdechu, a jak w czasie wydechu. Czy słyszysz swój oddech? Jakie części ciała poruszają się w czasie oddychania? Czy czujesz napięcie w jakichś mięśniach? Postaraj się zauważać wszystkie doznania płynące z ciała – dotyk odzieży, nacisk podłoża, powiew wiatru na twarzy itp. Po chwili skup się na dźwiękach, które dobiegają z otoczenia. Przez chwilę koncentruj się na każdym z nich. Cały czas oddychaj spokojnie. Na koniec otwórz oczy i zauważ otaczające cię kształty i kolory. Każdemu z nich poświęć chwilę, po prostu obserwując.

fot. Jak zacząć medytację mindfulness/ Adobe Stock, jambulart

Medytacja zen to forma buddyzmu, która skupia się na osiągnięciu głębokiej wewnętrznej ciszy i spokoju poprzez medytację. Medytacja ta wywodzi się z tradycji chan w Chinach i zen w Japonii. W medytacji zen, podobnie jak w innych formach medytacji, praktykujący skupia się na oddechu i na swoich myślach, ale jednocześnie stara się uwolnić swoją świadomość od wszystkiego, co nie jest tu i teraz. Zaczynając medytację zen, pamiętaj o wszystkich powyżej spisanych zasadach dla początkujących.

Jak zacząć medytację zen?

Wyobraź sobie, że twój umysł to szklanka mętnej wody – jego „przejrzystość” mącą myśli i emocje. Co trzeba zrobić, żeby woda stała się przejrzysta? Trzeba poczekać, aż wszystko, co ją zanieczyszcza, opadnie na dno. W trakcie medytacji zen twoim zadaniem będzie zauważanie myśli i emocji, które pojawiają się w głowie i pozwolenie im opaść na dno „szklanki”. Możesz sobie wizualizować, jak zauważoną myśl opuszczasz na dno, a woda powyżej staje się coraz bardziej klarowna.

Zaczynając medytację zen, pamiętaj o wszystkich powyżej spisanych zasadach dla początkujących. Usiądź w jednej z pozycji pokazywanych na filmie przez Kasię Bem. Ręce ułóż w jedną z mudr – odwróć dłonie wnętrzami do góry, połóż dłoń na dłoni i złącz czubki kciuków. Tak połączone dłonie ułóż na podołku. Oczy otwarte i skierowane w jeden punkt znajdujący się na wprost i poniżej linii wzroku.

Zacznij oddychać, przy wdechu rozszerzając najpierw dolne żebra i uwypuklając lekko brzuch, a później górną część klatki piersiowej. Przy wydechu brzuch się zmniejsza. Obserwuj ruch brzucha. Przy wdechu powtarzaj w myślach „czysty umysł, czysty umysł, czysty umysł...”, a robiąc wydech mów w myślach „nie wiem”. Zawsze, gdy umysł zacznie błądzić, czyli pojawią się myśli, skieruj je na dno „szklanki” i wróć do skupienia na oddechu i powtarzania „czysty umysł” i „nie wiem”. W medytacji zen twoim celem jest być umysłem tu i teraz, a proponowana technika dla początkujących powinna to ułatwić.

Medytacja transcendentalna (MT) to technika medytacyjna opracowana w latach 50. XX wieku przez jogina Maharishiego Mahesh. MT opiera się na powtarzaniu mantry – sylaby, słowa lub frazy, która ma pomóc skupić uwagę i wprowadzić umysł w stan relaksu i spokoju. Zaczynając medytację transcendentalną, pamiętaj o wszystkich powyżej spisanych zasadach dla początkujących.

Jak zacząć medytację transcendentalną?

Najlepiej wykonywać ją na siedząco, np. w pozycjach pokazywanych na filmie przez Kasię Bem. Skoncentruj się na oddychaniu. Obserwuj, jak powietrze wypełnia i opuszcza płuca. W czasie wdechu najpierw powinny rozszerzać się dolne żebra, dopiero później górna część klatki piersiowej. Wpleć trzy sylaby w swój rytm oddychania: OM, AH i HUM. Na początek możesz wymawiać je jedynie w myślach, później spróbuj to robić głośno. Wdychając powietrze wymawiaj sylabę OM. Wydychając powietrze wymawiaj sylabę AH. Wydech powinien być dłuższy niż wydech. Po wydechu zrób krótką przerwę, wymawiając sylabę HUM. Znajdź swój naturalny rytm, by wdechy, wydechy, przerwy i powtarzane sylaby utworzyły płynny cykl.

Źródło: Krakowski Ośrodek Zen Szkoły Kwan Um

„Happy Uroda. Piękno jest w Tobie” to coś więcej niż przewodnik po świecie holistycznej pielęgnacji – to prawdziwy niezbędnik dla każdej kobiety, która chce w naturalny sposób zadbać o siebie i tak jak autorka podziela opinię, że prawdziwego piękna należy szukać w sobie.

Kasia Bem, autorka bestsellera „Happy Detoks”, w książce Happy Uroda proponuje weekendowy, tygodniowy i 21-dniowy holistyczny program upiększający dla ciała i duszy, a w nim między innymi: jogę twarzy czyli lifting bez skalpela, dietę, która odejmuje lat, ponad 50 nowych przepisów na zdrowe posiłki, naturalne kosmetyki. W książce czytelniczka znajdzie także wprowadzenie do technik oddechowych i medytacyjnych, mudry mocy oraz pozytywne afirmacje.

