Co można robić na Halloween? Możliwości jest mnóstwo. W zależności od tego, czy organizujesz imprezę ze znajomymi, czy jest to rodzinne spędzanie czasu, możesz sięgnąć po przeróżne atrakcje. A jeśli przygotowujesz prawdziwe halloweenowe kinderparty, masz niemal nieograniczone możliwości na zabawę.

Spis treści:

Dla starszych fanów Halloween jedną z najpopularniejszych atrakcji jest zorganizowanie wieczoru z filmami grozy. Mogą to być klasyczne horrory albo coś z nowości. Można także pokusić się o wyjście do kina na całonocny maraton. Wiele kin organizuje takie wydarzenia w okolicach Halloween.

Młodszym widzom można zaproponować filmy animowane, których akcja związana jest z Halloween lub Świętem Zmarłych – może to być “Hotel Transylwania”, “Coco” czy “Gnijąca Panna Młoda”.

Do takiego maratonu horrorów niezbędne będą także dania główne i przekąski na Halloween. Przygotuj nie tylko paluszki czy chipsy, ale także kilka tematycznych potraw. Nie zapomnij także o odpowiedniej dekoracji domu – oglądanie horrorów wymaga właściwego klimatu!

fot. Co można robić na Halloween/Adobe Stock, ikostudio

Jeśli masz odpowiednie warunki, możesz zorganizować halloweenowy bal przebierańców. Takie wydarzenie będzie gratką zarówno dla młodszych, jak i starszych gości. Zaproponuj motyw tematyczny albo daj zaproszonym osobom pełną dowolność. Niech przemienią się w wybraną postać z horrorów, a następnie zorganizujcie konkurs na najlepsze przebranie.

Kostium na taką imprezę można przygotować samodzielnie albo kupić w sklepach, które oferują tego typu asortyment. Mnóstwo świetnych przebrań (szczególnie dla dzieci) można znaleźć także w lumpeksach.

Tradycja “cukierek albo psikus” jest popularna głównie na Zachodzie, ale w Polsce zaczyna powoli raczkować. W niektórych miastach lub na mniejszych osiedlach praktykuje się tego typu zabawy. Jeśli chcesz, możesz zorganizować “cukierek albo psikus” na osiedlu czy w obrębie swojej klatki w bloku – wystarczy, że dogadasz się z sąsiadami i wspólnie zorganizujecie dzieciakom (a może i też sobie) świetną zabawę.

Pamiętaj też, że brak cukierka oznacza psikus! W Polsce najczęściej w tej formie spotyka się drzwi wejściowe obsypane za karę mąką albo wsypane pod wycieraczką papierki po cukierkach.

fot. Co można robić w Halloween: cukierek albo psikus/Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Łapanie jabłek to zabawa, która sprawdza się przede wszystkim na imprezach dla dzieci, ale dla dorosłych gości także może być to doskonała propozycja. To także popularna zabawa andrzejkowa w szkołach. Jabłka dodatkowo można obtoczyć w karmelu, aby zabawa była jeszcze ciekawsza. To popularna przekąska jesienna, dlatego idealnie sprawdza się także podczas Halloween.

Jabłka przywiąż za ogonek do sufitu albo dowolnego stelaża (może to być np. futryna drzwi albo duży wieszak na kółkach). Następnie uczestnicy muszą zjeść całe jabłko bez dotykania go rękami – najlepiej związać je z tyłu, aby nie kusiły. Wygrywa osoba, która jako pierwsza zje całe jabłko albo ta, której nie spadnie ono na ziemię podczas zabawy.

fot. Co można robić na Halloween: łapanie jabłek/Adobe Stock, gpointstudio

Zarówno w domu, jak i w kooperacji z innymi mieszkańcami bloku czy osiedla, możesz przygotować dla dzieciaków (lub starszych uczestników) poszukiwanie skarbów. Niech jedna osoba poukrywa w różnych częściach domu czy ogrodu “skarby” – cukierki, drobne podarunki albo imprezowe przekąski. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza znajdzie określoną ilość produktów lub to, co znajdzie na przygotowanej wcześniej liście.

