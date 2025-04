Prawdopodobnie wiele z was wciąż myślami jest w 2015 roku i tylko jedną nogą w 2016! Przyszedł styczeń, a wraz z nim gorące nowości książkowe! Co ciekawego pojawi się na półkach w księgarniach?

Nie jesteśmy pewnie odosobnione w marzeniu o wakacjach pod palmami lub w gorących tropikach. Tęsknimy za podróżami i zielenią! Do takiej metaforycznej wędrówki zaprasza nas Beata Pawlikowska z książką "Między światami". To intrygująca przeprawa po świecie, który jest tak różnorodny, że szybko nabierzemy przekonania, że fascynujące miejsca na Ziemi są autonomicznymi światami.

Nowości wydawnicze na styczeń 2016

Wraz z nowym rokiem szukamy także... inspiracji i motywacji do działania. Z zimowego snu wybudzi nas entuzjastyczna historia "Kilka godzin do szczęścia", która uświadamia nas, że miłość może czaić się tuż za rogiem, a przeciwności losu możemy zamienić w siłę napędową do walki o swoje szczęście. Dawka pozytywnej energii na ponad 500 zapisanych stronach!

Co jeszcze znajdziecie w zestawieniu? Zerknijcie do galerii nowości książkowych na styczeń!

A oto mały przedsmak tego, co pojawi się w lutym w księgarniach! Pamiętacie, że 14 lutego mamy walentyki? ;)

