Z nowym miesiącem - nowa energia! Na walkę ze swoimi słabościami lub nabyciu lepszych, zdrowych przyzwyczajeń. Chcesz być długo piękna, wyglądać młodo i czuć się dobrze? Japonki zdradziły swoje sekrety!

Gdzie kobiety żyją najdłużej na świecie. W wieku 40 lat wyglądają na połowę mniej. Nie boją się sięgać po śmiałe stylizacje, ale są skromne i intrygujące. Ten kraj to Japonia. Czy potrzeba więcej dowodów na to, że warto brać z Japonek przykład? Książka "Japonki nie tyją i się nie starzeją" dziś trafiła do księgarń.



Co ma w sobie książka "Japonki nie tyją i się nie starzeją"?

W jednym ze sklepów monopolowych w Nowym Jorku pojawia się młoda kobieta. To Naomi Moriyama. Podejrzliwy sprzedawca przy kasie prosi ją o okazanie dokumentu. Jego zdziwienie jest ogromne, gdy okazuje się, że dziewczyna nie tylko ukończyła 21, ale jest już dawno po 40-tce. Jaki jest sekret jej młodego wyglądu?

Jeśli potrzebujesz inspiracji, by zmienić swoją dietę, spędzenie kilku godzin z Naomi Moriyamą powinno załatwić sprawę. Jest delikatnej budowy ciała (ale nie za chuda), ma doskonałą cerę, lśniące włosy i dużo energii. Wygląda dwadzieścia lat młodziej niż ma w rzeczywistości. [...] Jednym słowem, Japończycy, a zwłaszcza kobiety, są najzdrowsze na świecie.

– tak o książce i jej autorce pisze The Telegraph.

Sekrety Japonek

Japońskie kobiety jedzą pysznie i zdrowo, bez liczenia kalorii i bez... poczucia winy. Znają tajemnicę idealnego związku natury i kulinarnej mądrości, którą w swojej książce zamknęła Naomi Moriyama. Autorka, korzystając z przepisów swojej matki Chizuko, sprawnie i z wdziękiem wprowadza czytelników w tajniki zdrowego jedzenia, zdradzając jednocześnie wiele tradycyjnych sekretów zdrowia i urody Japonek. To właśnie dzięki znajomości tych sekretów japońskie kobiety łączą m.in. młody wygląd i szczupłą sylwetkę z energicznym i satysfakcjonującym stylem życia.

O autorce

Naomi Moriyama urodziła się i wychowała w Tokio. Jako dziecko wakacje spędzała u dziadków, jedząc świeże warzywa z rodzinnego ogródka. Gdy była nastolatką, przybrała na wadze 12 kilogramów. Po powrocie do Japonii na nowo odkryła sekrety tokijskiej kuchni swojej matki. Dziś, jako konsultantka współpracuje z najważniejszymi firmami z dziedziny mody i towarów luksusowych.



