„Moja Afryka” to autorska kolekcja puzzli Marcina Kydryńskiego. Tworzą ją zdjęcia oddające niezwykłą urodę trzech krajów znajdujących się na drugim co do wielkości kontynencie świata.Kolekcja ukaże się 13 kwietnia nakładem wydawnictwa Edipresse Książki.

Opowieści Marcina Kydryńskiego o Afryce to zapis wielu podróży, które autor odbywał przez ponad 20 lat. Opis wrażeń i wspomnień białego człowieka na Czarnym Lądzie uzupełniają wyjątkowe zdjęcia pokazujące Afrykę oczami autora.

Jeśli poczują się Państwo poirytowani, że jest to książka zbyt osobista, intymna, że nie przypomina niczego, co już znacie, to może dobrze. Tylko tak mogło być. Jeżeli ktoś nazwie ją albumem fotograficznym, sprawi mi przyjemność. Gdy uzna, że to książka o Afryce, nie będę się spierał. Na nieprzyjemny zarzut, że jest w istocie autobiografią, nie będę umiał odpowiedzieć, zażenowany, przyłapany na gorącym uczynku. Sam myślę o Bieli jak o notatkach na marginesach książek, które zawsze mam ze sobą w podróży, bo lubię rozmawiać ze znacznie mądrzejszymi od siebie.

Afryka oczami Marcina Kydryńskiego

Ale kolekcja to nie tylko książka. Znany powszechnie twórca niedzielnej radiowej audycji „Siesta”, to również nagradzany fotograf i podróżnik, który od ponad 25 lat odwiedza tzw. „Czarny ląd”. Zamiłowanie do kontynentu, który zamieszkują statystycznie najmłodsi ludzie na ziemi, autor ujawnił nie tylko przygotowując kolekcję puzzli, ale również publikując blisko 700-stronicową książkę „Biel. Notatki z Afryki”.

Puzzle to jednak zupełnie inny sposób na doświadczenie piękna afrykańskiego kontynentu. Taki rodzaj spędzania wolnego czasu z bliskimi może stanowić dobry początek do rozmów o dalekich krainach, a nawet wspólnych podróży. Fotograf w ramach swojej kolekcji układanek zaproponował zdjęcia pochodzące z trzech krajów. Puzzle „Moja Afryka – Etiopia” to wycinek tradycyjnego tubylczego życia matek z dziećmi z plemienia Mursi. Wzór „Somalia” stanowi krajobraz wielobarwnych chmur nad dromaderami, prezentując w jednym ujęciu skomplikowanie i piękno tego regionu. Natomiast puzzle „Sierra Leone” to widok spokojnego i niemal dziewiczego miejsca na ziemi, który skłania do zastanowienia nad pełną pośpiechu zachodnią cywilizacją.

