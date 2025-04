Znasz to uczucie, kiedy w towarzystwie nie wyada ci zaprzeczyć, gdy znajomy pyta o znajomość danej książki czy filmu? Zwykle mówi się wtedy, że tak... Czemu tak się dzieje? Przedstawiamy 5 książek, o których często kłamiemy, że je przeczytaliśmy... z różnych powodów to robimy!

Z pewnością każdemu z nas zdarzyło się niekiedy nagiąć prawdę w różnych sytuacjach, ale nawet jeśli staramy się nie mijać z nią, to jednak w kwestii literatury nie lubimy wykazywać się nieznajomością pewnych książek. Do kanonu literatury należy chociażby "Ulysses" Jamesa Joyce'a, o której każdy mówi, że jest nie do przejścia. I każdy, kto próbował i nie podołał, otwarcie się do tego przyzna... Tak by się nam wydawało! Jednak w rzeczywistości po omacku kartkujemy książki i czytamy pobieżnie arcydzieła litereatury, by tylko móc o tym porozmawiać i pochwalić się, że mamy za sobą ten horror.

Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?

"Pięćdziesiąt twarzy Greya" i inne?

Okazuje się, że zmyślamy nie tylko w temacie literackich arcydzieł, lecz także... książek popularnych i tzw. bestsellerów. Kiedy z każdej niemal księgarnianej witryny krzyczą do nas tytuły powieści, które zyskały na popularności... Wiecie, o jaką książkę nam chodzi!

