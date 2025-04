Anna Węgrzyn, coach i ekspertka zmian przekonuje: wystarczy być sobą! To wszystko na konferencji "Zmiany w życiu".

Działaj w zgodzie ze sobą

Oscar Wilde mawiał: „Bądź sobą, bo wszyscy inni są już zajęci“. Spójność i wiarygodność są bardzo istotne nie tylko w życiu prywatnym – to także recepta na sukces w życiu zawodowym. Przypomnij sobie wszystkie rozmowy kwalifikacyjne, w których brałaś udział. Jak się czułaś, kiedy nie byłaś do końca przekonana, czy stanowisko na które aplikujesz jest dla Ciebie? A jak przebiegała rozmowa, kiedy miałaś poczucie, że jesteś wręcz stworzona do tej pracy? Zapewne w tym drugim przypadku miałaś poczucie, że wypadłaś o wiele lepiej. Kiedy działasz w zgodzie ze sobą i swoimi potrzebami, jesteś bardziej pewna siebie i bardziej wiarygodna. I na odwrót – skoro sama nie jesteś przekonana, że twoja praca ma sens, to w jaki sposób chcesz do tego przekonać swoich klientów?

Przygotuj precyzyjny plan

Przed rozpoczęciem działania poświęć czas na przygotowanie precyzyjnego planu. Wiele z nas lubi zdawać się „na żywioł“ i działać spontanicznie, ale nie warto pomijać tego punktu – dobrze opracowany plan działania jest kluczowy zwłaszcza w momentach kryzysu. Spróbuj stworzyć swoją charakterystykę: wypisz wszystkie swoje mocne strony i słabości. Zastanów się, jak wykorzystać te pierwsze i jak zminimalizować te drugie. Następnie stwórz listę rzeczy, w których jesteś naprawdę dobra i takich, które uwielbiasz i mogłabyś je robić godzinami. Poszukaj takich czynności, które znajdują się na jednej i drugiej liście. Wreszcie opracuj precyzyjny plan działania – pamiętaj o szczegółowym formułowaniu zadań i wyznacz ramy czasowe dla każdego z nich. Dzięki temu łatwiej będzie wywiązywać się z planu i obserwować postępy.

Stwórz swoją własną markę

Z pewnością znasz marki takie jak Chanel, Rolex czy Ferrari. W ich przypadku sama nazwa budzi szereg pozytywnych skojarzeń – z luksusem, trwałością, wysoką jakością i tradycją. Ale czy kiedykolwiek pomyślałaś, że marką jesteś także... Ty sama? Masz zestaw unikalnych dla Ciebie cech, talentów i doświadczeń. Warto świadomie zastanowić się nad tym, z jakimi wartościami chciałabyś się identyfikować i co przekazujesz innym swoim ubiorem, sposobem mówienia, zachowaniem... Markę osobistą można świadomie konstruować i modyfikować. Warto zadbać o nią już od najwcześniejszych lat, by świadomie budować swoją karierę.

Chcesz dowiedzieć się, jak precyzyjnie i skutecznie wprowadzać zmiany w swoje życie? Jak świadomie budować markę osobistą? Jak odnieść sukces, robiąc to, co naprawdę się kocha?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na konferencji Zmiany w Życiu – pierwszy krok, która odbędzie się 12 września w Warszawie. Wśród prelegentów m.in. Anna Węgrzyn, Katarzyna Miller, Urszula Dudziak i Paweł Fortuna. Bilety dostępne na: www.zmianywzyciu.pl/konferencja

Na podstawie materiałów prasowych

