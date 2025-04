Od premiery najbardziej kultowego świątecznego filmu mija w tym roku 27 lat. Każdy traktuje go już jak symbol świąt w rodzinnym gronie, kiedy to zasiadaliśmy do telewizora i razem bawiliśmy się i śmialiśmy do łez.

Kilka lat temu jedna z telewizji uznała, że czas Kevina już minął i postanowiła go nie emitować w święta. Efekt? Widzowie nie mogli się na to zgodzić i apelowali do władz stacji o przywrócenie filmu.

Święta bez Kevina nie istnieją!

Każdy zna niemalże na pamięć scenariusz filmu i losy bystrego Kevina, którego rodzina zostawia na święta samego w domu. Ale czy znacie szczegóły dotyczące powstania filmu? Ile zarobił? Czy włamywacze wyszli bez szwanku z potyczek z 8-latkiem? Zerknijcie do galerii i przeczytajcie historię filmu.

