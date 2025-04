Szalona zabawa w Rio de Janeiro już się zaczęła. 175. karnawał w Rio de Janeiro wystartował! Od dzisiaj w tym wyjątkowym mieście jest niezwykle kolorowo, tanecznie i wesoło. Ale, skąd właściwie wziął się zwyczaj jego obchodzenia?

Historia karnawału w Rio de Janeiro

Choć karnawałowa zabawa, parady tancerzy w błyszczących strojach z piór i cekinów oraz turnieje samby wydają się mocno zakorzenione w brazylijskiej tradycji, to w rzeczywistości są to imprezy stosunkowo nowe. Do Brazylii zwyczaj kolorowych imprez zawitał... za sprawą Portugalczyków, a pierwszy bal karnawałowy w Rio odbył się dopiero w 1840 roku.

Pierwszy karnawał, podobnie do współczesnego, obfitował w dobrą zabawę, muzykę, szampana oraz whisky. Uczestnicy imprezy zamiast samby tańczyli jednak walca i polkę, a na parkiecie królowały bardziej zachowawcze kreacje niż obecnie.

Błyszczące kostiumy i zmysłowe rytmy

Trudno wyobrazić sobie współczesny karnawał bez odważnych, kolorowych strojów i masek. W czasach pierwszych zabaw karnawałowych wyglądało to jednak zupełnie inaczej... Na parkiecie wśród mężczyzn królowały fraki, kobiety wybierały krynoliny i bufiaste rękawy.

Estetykę bliższą współczesnej modzie karnawałowej prezentowali afrykańscy niewolnicy sprowadzeni do Brazylii przez Europejczyków. Przyozdobieni w pióra, trawy, naszyjniki z kamieni i kości, swoim tańcem próbowali zjednać sobie życzliwość własnych bóstw i odgonić złe duchy. To właśnie ich stroje stały się wzorem dla współczesnych karnawałowych kreacji.

Przybysze z Afryki Zachodniej i Angoli przywieźli ze sobą także zmysłowy i początkowo uznawany za nieprzyzwoity taniec – sambę. Jej pulsujący rytm stał się nie tylko symbolem zabawy i wolności, ale z czasem zawładnął także karnawałem.

Europejskie zwyczaje w latynoamerykańskim wydaniu

Zabawa, przywieziona do Ameryki Południowej ze starego kontynentu, nabrała zupełnie nowego charakteru. Brazylijczycy zapożyczyli europejskie zwyczaje, nasycając je radością, zmysłowością i kolorem.

W efekcie podczas karnawału możemy podziwiać wielokolorowe stroje podkreślające piękno kobiecego ciała, gorący taniec i wreszcie, europejską whisky, od zawsze towarzyszącą radosnym spotkaniom i zabawie. To właśnie Brazylijczycy nadali europejskiej whisky, zupełnie nowy, wyjątkowy charakter, łącząc tradycyjne słodowe nuty z lekkim aromatem dojrzewających w południowym słońcu limonek.

