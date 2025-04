Ogromny sukces duetu Glassesboys! Tuż po premierze singla stworzonego wraz z jednym z największych raperów na świecie - Snoop Doggiem polscy producenci prezentują drugi album. Płyta jest już dostępna w ponad 100 największych sklepach na terenie Japonii. W Polsce również ma się niedługo pojawić.

Glassesboys uwielbiani w Japonii

Chłopaki z Glaassesboys wybrali nietypową ścieżkę kariery - najpierw podbijają Japonię, a dopiero później planują promocję w Polsce. Nie ma się jednak czemu dziwić, w Japonii ich płyta już w pierwszym nakładzie wydana jest w tylu egzemplarzach, ile w Polsce otrzymują złote płyty.

Nowy album zespołu Glassesboys otrzymał nawet dedykowane miejsca na półkach w sklepach muzycznych i można go odnaleźć wśród propozycji innych artystów takich, jak: Tiesto, Coldplay, Avicii, Hardwell i Steve Aoki.

Biografia muzyczna duetu Glassesboys:

W połowie 2012 roku na polski rynek wyłania się duet Glassesboys, stanowiący godną konkurencję dla największych sław w muzyce pop-klubowej na świecie. Coraz prężniej działający duet muzyków, jako pierwszy w Polsce otrzymał możliwość podpisania kontraktu pokroju David Guetty czy Swedish House Mafii, z popularnym brandem, wytwórnią EMI Music. Dużym krokiem do przodu była produkcja debiutanckiego klipu, który osiągnął w pierwszych dwóch miesiącach prawie 700.000 wyświetleń oraz do którego singiel uplasował się na 6 miejscu Airplay w gatunku Pop/Dance/Club. Jak się okazało, był to dopiero początek sukcesów.

Glassesboys współpracują z najlepszymi

2014 rok to początek wejścia do współpracy z pierwszoligowymi artystami. Glassesboys znów jako pierwsi artyści z Polski dokonali wielkiego sukcesu, nagrywając z takimi super sławami jak: Snoop Dogg, Fat Joe czy też Flava Flav. Twórczość okularowych chłopaków jest doskonale znana chociażby Jennifer Lopez, która bardzo pochlebnie wypowiedziała się na temat propozycji współpracy. 2014 rok to również data podpisania kontraktu z wytwórnią MyMusic, za pośrednictwem której 2 autorski album Glassesboys ukaże się w Polsce.

Okładka płyty

Utwory Glassesboys są regularnie grane w największych stacjach muzycznych, chociażby na Ibizie, gdzie duet zdążył już wystąpić. Twórczość Glassesboys dostrzegł nawet ceniony kompozytor z Hollywood, John Murphy, jeden z najsłynniejszych twórców muzyki filmowej na świecie, znany z produkcji do takich kinowych hitów jak: „28 Tygodni Poźniej”, „Miami Vice”, „Ostatni dom po lewej”.

