Święta Bożego Narodzenia pachną cynamonem i skórką pomarańczową, smakują domowymi pierogami i babcinym ciastem, kojarzą się z dźwiękiem kolęd i szelestem papieru prezentowego. Wszystko to znajdziemy na świątecznych Jarmarkach Bożonarodzeniowych, na które co roku przybywają spragnione atrakcji tłumy. Nic dziwnego, to klimatyczne i radosne wydarzenia, które jak nic innego pozwalają poczuć prawdziwą magię świąt.

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu od lat zajmuje wysokie miejsce w rankingu najpiękniejszych jarmarków świątecznych w Polsce i na świecie. Tradycyjnie odbywa się on na wrocławskim Rynku.

Jarmarczne atrakcje znajdują się od strony ulicy Świdnickiej i Oławskiej, a także na Placu Solnym, gdzie w tym roku stanął m.in. trzypoziomowy domek z tarasem widokowym i wieżyczką z podświetlanym zegarem. Doskonale widać stąd rozstawione wokół świąteczne wiaty, paśniki oraz kramy z pamiątkami, wielką pięknie przystrojoną choinkę i karuzelę, gdzie dzieciaki mogą przejechać się prawdziwym zaprzęgiem Świętego Mikołaja.

Oprócz karuzeli ogromną atrakcją dla najmłodszych jest na pewno Bajkowy Lasek, gdzie można wysłuchać popularnych bajek w ciekawej oprawie muzycznej. Najodważniejsze maluchy przejadą się też kolejką górską „Santa Express” i przejdą po torze przeszkód w Świątecznym Domku. Ponadto w kilku miejscach Rynku porozstawiane są specjalne fotobudki, gdzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, które od razu zostanie wydrukowane.

Dorośli także znajdą tu coś dla siebie. Ręcznie robione bombki, koronkowe aniołki, biżuteria z bursztynu i metali szlachetnych, ceramiczne drobiazgi takie jak charakterystyczny wrocławski kubek w kształcie buta (symbol jarmarku od 2008 r.), grube zimowe skarpety z motywami bożonarodzeniowymi… to tylko niektóre z produktów oferowanych w drewnianych wiatach. Na zakupy można się wybrać codziennie w godzinach od 10:00 do 21:00, przy okazji kosztując oferowanej na każdym kroku gorącej czekolady, pysznego gofra, czy aromatycznego grzańca.

W Gdańsku w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego przygotowano aż 155 stoisk oferujących najróżniejsze upominki, świąteczne dekoracje i lokalne smakołyki. To prawdziwa kopalnia pomysłów na oryginalne prezenty pod choinkę. Miłośnicy ludowego rękodzieła znajdą tu drewniane zabawki, wyroby z lnu i wełny, klimatyczne dekoracje z suszonych owoców, naturalne pachnące świece, malowane anioły, bałwanki i oczywiście choinki. Charakterystyczne jarmarczne domki stoją na Targu Węglowym oraz przy ulicy Tkackiej i Bogusławskiego. W tym roku strefa Jarmarku została również rozszerzona Dziedziniec Forum Gdańsk a także Zbrojownię Sztuki.

Teren jarmarku podzielony został na strefy zwane zakątkami. I tak Mikołajowy Zakątek to miejsce, gdzie spotkamy prawdziwego św. Mikołaja na świetlistym tronie, w Łosiowym Zakątku króluje gadający łoś Lucek, w Artystycznym Zakątku zaś można uczestniczyć w kreatywnych warsztatach z przygotowywania świątecznych ozdób i stroików, a także własnoręcznie wykonać prezenty dla bliskich. Dorośli dostaną tu unikatową biżuterię, na dzieci zaś czeka Misiowa Brama.

Ciekawostką tegorocznego Jarmarku świątecznego w Gdańsku są dziadki do orzechów, czyli naturalnej wielkości figury w charakterystycznych strojach wzorowanych na mundurach żołnierzy miejskich z XVIII wieku. Nawiązują one do czasów przedrozbiorowych, kiedy to muszkieterzy i grenadierzy pełnili funkcję dzisiejszej straży miejskiej i policji, pilnując bram i wałów miasta.

Na jarmarku oprócz tradycyjnych polskich przysmaków, można będzie spróbować potraw z całego świata w tym z Japonii, Ukrainy, Turcji, Litwy, Węgier, Hiszpanii czy Grecji. Na spragnionych wrażeń smakoszy czekają takie pyszności jak: krewetki w tempurze, langosze, cynamonki, wegański bigos czy brioszki z lodem. Nie zabraknie również kolędowania.

Świąteczny Jarmark w Poznaniu odbywa się na Placu Wolności. Organizatorzy przygotowali bardzo bogatą ofertę gastronomiczno-handlową. Goście mogą tu w pełni poczuć magiczny klimat zbliżających się świąt, spróbować przepysznych pierników, pralin i kołaczy, zaopatrzyć się w naturalne miody oraz wędliny i kiełbasy bez konserwantów. Na miłośników trunków czekają słodkie nalewki, wina, a także coraz popularniejsze browary rzemieślnicze i inne wyroby z Wielkopolski.

Oprócz prawie 50 stoisk z lokalnymi przysmakami i rzemiosłem odwiedzić można także młyńskie koło, klimatyczne lodowisko i karuzelę wenecką. Dla najmłodszych przygotowano zjazdy na pontonach, będące świetną rozgrzewką przed zimowym saneczkowym szaleństwem. Dla trochę starszych Mirror Cube, czyli lustrzane przestrzenie, które dzięki grze świateł i muzyki przeniosą nas w magiczny świat nieskończoności. Ciekawą propozycją jest domek Świętego Mikołaja, gdzie dzieci mogą opowiedzieć Mikołajowi o swoich najskrytszych marzeniach i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Na terenie Jarmarku rozstawione są sceny, gdzie odbywać się będą koncerty, tematyczne imprezy i liczne warsztaty artystyczne. Czeka nas m.in. widowisko cyrkowo-akrobatyczne „Zwierciadło”, pokaz ogni, występ chóru Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki, czytanie świątecznych bajek, wizyta Świętego Mikołaja, a także śpiewanie piosenek gospel. Jarmark w Poznaniu czynny jest codziennie w godzinach 11:00-21:00 z wyjątkiem poniedziałków.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie na stałe wpisał się w kalendarz imprez Rynku krakowskiego. Tego rodzaju wydarzenia odbywały się tutaj od stuleci, są już tradycją, która od zawsze ma duży wpływ na rozwój kulturalny i gospodarczy Krakowa. Oprócz sprzedawców, którzy rozłożą swoje kramiki od strony wieży ratuszowej, na Jarmarku spotkamy również instytucje charytatywne, m.in. Fundacja Dzieciom „Kolorowy Most”, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika” i Polski Związek Głuchych. Kupując zaprezentowane przez nich produkty, nie tylko zaopatrujemy siebie lub bliskich w przyjemny dla oka drobiazg, ale też wesprzemy szczytny cel.

W tym roku na terenie Jarmarku porozstawiano ponad 500 świerków, które nadają całości prawdziwie świąteczny klimat. W sobotę stanie tu także 15-metrowa choinka. Rynek ozdabiają liczne iluminacje świetlne i oczywiście piękna, drewniana szopka, którą wykonał artysta ludowy Józef Lasik. Już 1 grudnia podobnych atrakcji będzie więcej, ponieważ na dorocznym konkursie, który odbywa się po raz 80, zaprezentują swoje dzieła inni twórcy krakowskich szopek.

Organizatorzy Jarmarku przygotowali moc atrakcji. Zaaranżowana została m.in. kuźnia, w której odbywają się pokazy kowalstwa, gdzie można kupić podkowę ze swoim imieniem. Przy stanowisku Poczty Polskiej dawnym zwyczajem nadamy kartkę z życzeniami i tradycyjny list. Na specjalnie przygotowanej scenie wystąpią zespoły folklorystyczne, chóry i grupy kolędnicze, w tym stowarzyszenie „Teatr Regionalny”, które zaprezentuje najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.

Warszawa jak co roku organizuje Jarmark Bożonarodzeniowy na Starym Mieście. Wąskie uliczki starówki znów wypełnione są niezwykłymi zapachami, świątecznymi ozdobami oraz kramikami z rękodziełem i gastronomią. Większość wiat kupieckich rozstawiona jest w międzymurzu tuż obok Kolumny Zygmunta, a część stoisk przy Barbakanie i choć w porównaniu do Gdańska czy Wrocławia nie ma ich dużo, to jednak każdy znajdzie w nich coś dla siebie.

Dostaniemy tu oczywiście ulubione przysmaki Polaków, czyli serki góralskie na ciepło z żurawiną, a także pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym, ale nie zabraknie też oryginalnych produktów takich jak francuskie pieczone kasztany czy turecka chałwa. Tradycyjnie na każdym rogu sprzedawany jest też pachnący goździkami i cynamonem grzaniec, który pomoże zatrzymać nieco ciepła w mroźny grudniowy wieczór. Część gastronomicznych kramów rozstawiona jest wokół lodowiska, które znajduje się na Rynku Starego Miasta. Przy dźwiękach świątecznych piosenek i wśród pięknie oświetlonych kamienic można tu miło spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi.

Dzieci mogą wziąć udział w warsztatach ceramicznych, wysłać list do Świętego Mikołaja i obejrzeć pokaz tradycyjnego kowalstwa. Na najmłodszych czeka również pyszna gorąca czekolada, a także kramy z zabawkami i słodyczami.

