W redakcji Polki.pl uwielbiamy świąteczny czas. Trzeba przyznać, że wydłużamy go zawsze do granic możliwości - większość z nas ma choinki udekorowane już na początku grudnia, a świątecznych piosenek słuchamy nałogowo od początku listopada. To i tak nic w porównaniu z tym, że czytamy swoim dzieciom bożonarodzeniowe książki przez okrągły rok ;-)

Trudno powiedzieć, czy w tym roku możemy liczyć na śnieg w grudniu - w zeszłym roku nieco się spóźnił, więc święta oczywiście nie były białe. Nie da się ukryć, że odrobina śnieżnego puchu świetnie wprowadziłaby wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój. Ale skoro nie mamy gwarancji... Musimy sobie radzić własnymi sposobami. Szaleńczy wzrost cen nie zachęca wielu z nas, by wydawać fortunę na świąteczne dodatki lub co roku kupować nowe piżamy w bożonarodzeniowe wzory. Dlatego zebrane przez nas sposoby są całkowicie (lub prawie) darmowe.

Nie ma gwiazdkowego nastroju bez świątecznej muzyki. Im wcześniej, tym lepiej ;-) Nie mamy na myśli tylko radiowych piosenek. Może nauczysz dziecko tradycyjnych, polskich kolęd? Tak często zapominamy o tym, jak bogata jest nasza kultura i tradycja. Oczywiście, miło poskakać do radosnego Jingle Bells, ale warto również zapoznać dzieciaki z „Przybieżeli do Betlejem” czy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

W kreowaniu gwiazdkowej atmosfery niebagatelną rolę odgrywa zapach. Świąteczny dom pachnie pierniczkami, mandarynkami, zimową herbatą, aromatem igliwia i... bożonarodzeniowymi świecami. O ile trudno już na początku grudnia zapewnić sobie zapach świątecznych potraw, o tyle już na długo przed Bożym Narodzeniem możecie zapalać z dzieckiem pachnące świeczki. Możecie nawet zrobić je samodzielnie - zobacz, jak zrobić świecę zapachową.

Miły zwyczaj wysyłania bliskim świątecznych kartek jest właściwie zapomniany. Jeszcze kilka lat temu popularnością cieszyły się e-kartki, teraz raczej wysyłamy życzenia świąteczne SMS-em lub na Messengerze. Razem z dziećmi sprawcie radość, babci, wujkowi, sąsiadce i kuzynce. Wcale nie musicie kupować gotowych kartek. Jeśli zaplanujecie akcję z wyprzedzeniem, możecie dla każdego przygotować kartki własnoręcznie. A potem zdecydujcie, jak je dostarczyć. Może tradycyjny sposób wysłania pocztą, sprawi ofiarodawcom i obdarowanym najwięcej frajdy?

Nawet jeśli macie w domu sztuczną choinkę, nie ma nic bardziej świątecznego, niż woń igliwia. Nie musisz od razu wyrzucać sztucznego drzewka, ale zadbajcie o to, by mieć w domu chociaż kilka świeżych gałązek. Można do nich dołożyć świeczkę i bombki, aby powstał banalnie prosty stroik świąteczny.

OK, nie każda mama jest wirtuozką rękodzieła i w pełni panuje nad pistoletem z klejem na gorąco ;-) Ale absolutnie każda z nas jest w stanie pomóc w przygotowaniu najprostszych ozdób. Choćby to miał być tylko łańcuch z pasków papieru... Inne propozycje dla tych, którzy nie mają talentu do prac ręcznych, to bałwanki z masy solnej, nabijanie goździków w mandarynki lub wycinanie papierowych śnieżynek. Jeśli na przygotowywanie bożonarodzeniowych dekoracji twoje dziecko chciałoby przeznaczyć wiele wieczorów, możecie wspólnie stworzyć domową szopkę.

Co najmniej jeden wieczór poświęćcie na świąteczne wspominki. W końcu święta obecnie wyglądają zupełnie inaczej, niż kiedy ty byłaś dzieckiem... Poszukaj starych albumów ze zdjęciami, opowiedz jak dawniej Boże Narodzenie otulone było metrowymi zaspami, cała rodzina biegła na Pasterkę, a najlepszym prezentem był kilogram mandarynek.

A czy twoje dziecko właściwie wie, jaka jest sama idea świąt Bożego Narodzenia? Pora na autorefleksję - wiele dzieciaków nie ma o niej pojęcia, bo często nawet rodzice skupiają się tylko na tematyce prezentów świątecznych i ubieraniu choinki, nie rozmawiając z pociechami o niczym innym.

Nie bez powodu miasta prześcigają się w tworzeniu wyjątkowych, spektakularnych iluminacji. Nie da się ukryć, że czar świątecznych światełek jest niepowtarzalny. Nie zaszkodzi, jeśli rozweselicie jesienną szarugę i odpalicie je w tym roku wcześniej.

Nie da się ukryć, zakup kalendarza adwentowego dla dzieci wiąże się z kosztami. Możesz jednak podejść do sprawy budżetowo i po prostu przygotować własnoręcznie zadania do kalendarza adwentowego. Nie wydasz wtedy ani złotówki, a cała rodzina na pewno będzie zadowolona.

Co pomoże jeszcze lepiej wczuć się w świąteczny czas? Oczywiście świąteczne książki dla dzieci i bożonarodzeniowe filmy. Cóż, niektóre z nas oglądają Love Actually i Holiday przez okrągły rok, a gwiazdkowe książeczki czytamy nawet przy fali upałów ;-)

Adwent to czas, w którym kościół katolicki przygotowuje się na narodziny Jezusa. Nawet jeśli nie jesteście wierzący, warto zaczerpnąć od katolików jeden zwyczaj adwentowy. Chodzi o postanowienia - niektórzy odmawiają sobie w tym okresie jedzenia słodyczy, inni zobowiązują się do udziału w Roratach (adwentowe nabożeństwo). Może waszym postanowieniem będzie codzienne czynienie dobra? Zrobienie drobnych zakupów chorej sąsiadce, zakup karmy dla schroniska, przygotowanie paczki dla dzieci z domu dziecka...

Redakcja Polki.pl z serca życzy już teraz, aby te święta nie były pozbawione magii - niech codzienne rozterki i smutki, którymi się otaczamy, nie pozwolą nam odebrać radości tych najpiękniejszych chwil w roku.

