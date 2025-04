Szukaj alternatyw dla aparatów metalowych



Prostowanie zębów kojarzy się z metalowymi, niewygodnymi aparatami, których nie można zdjąć do końca leczenia, a z kolei czas leczenia trudno określić. Dlatego warto rozejrzeć się za alternatywą, a tych dzięki nowoczesnej ortodoncji nie brakuje. Jeśli zależy Ci na czasie i szybkich efektach, warto zainwestować w leczenie nakładkowym aparatem ortodontycznym Beyli Dental, którego nie widać, który zawsze można zdjąć, a leczenie trwa nawet do 15 tygodni!

Reklama

Metal vs nowoczesne materiały medyczne

Zamki, druciki, obtarcia, a nawet odleżyny wewnątrz jamy ustnej, to tylko niektóre z niedogodności noszenia tradycyjnego aparatu metalowego. Nie wspominamy nawet o tym, jak trudno utrzymać go w czystości, szczególnie podczas jedzenia. Do tego dochodzą regularne wizyty u ortodonty. Jeśli na samą myśl o tym, szukasz alternatywy, mamy dobrą wiadomość. Dzięki nowoczesnym technologiom na rynku dostępne są niewidoczne nakładki ortodontyczne Beyli Dental. Ich przewaga nad aparatem tradycyjnym zamyka się w pięciu słowach: niewidoczne, komfortowe, efektywne, higieniczne i zdejmowalne.

fot. Materiały prasowe

NIEWIDOCZNE

Nakładki Beyli Dental są praktycznie niewidoczne, ponieważ delikatnie nachodzą na dziąsła, a specjalna obróbka powierzchni redukuje odbicie światła do minimum. Dzięki tej sztuczce nawet najbliżsi nie zauważą, że masz je na zębach!

KOMFORTOWE

Technologia, na której opiera się leczenie nakładkami Beyli Dental bazuje na trzech grubościach materiału, z którego są wykonane: miękkim, średnim i twardym. Dzięki temu, kiedy Ty wymieniasz nakładki co tydzień na nowe, coraz twardsze, Twoje zęby powoli przyzwyczajają się do nacisku, a to minimalizuje ból.

EFEKTYWNE

Nakładki Beyli Dental przylegają idealnie do zębów, wywierając na nie duży, ale równomierny nacisk. Dzięki temu przesuwają zęby nawet do jednego milimetra na miesiąc, a najkrótszy plan leczenia Beyli Dental zakłada korekcję zębów już w 15 tygodni!

fot. Materiały prasowe

HIGIENICZNE

Zastanawiasz się, jak dbać o nakładki i czy rzeczywiście będą przezroczyste przez cały czas? Z Beyli Dental co tydzień wymieniasz nakładki na nowe. W ten sposób nie powinny się odbarwić i do ostatniego dnia leczenia będą niewidoczne. Tylko pamiętaj, aby czyścić je pod bieżącą wodą.

ZDEJMOWALNE

W przeciwieństwie do tradycyjnych aparatów ortodontycznych, nakładki Beyli Dental możesz łatwo zdjąć, a później założyć. W trakcie jedzenia i picia po prostu je wyjmujesz, a po umyciu zębów zakładasz ponownie.

A dodatkowo… czas leczenia nakładkami określany jest z góry, nie musisz chodzić regularnie do ortodonty, bo otrzymujesz zestaw nakładek na 15 tygodni leczenia i tylko co tydzień wymieniasz je na nowe. No i co najważniejsze, marka pozwala wypróbować, jak to jest nosić nakładki, zanim zdecydujesz się na leczenie. Wystarczy umówić się na bezpłatną konsultację, aby otrzymać bezpłatną nakładkę testową.

Więcej informacji tutaj!

fot. Materiały prasowe

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Beyli Dental.