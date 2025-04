Niedawno pisałyśmy wam o polskich filmach 2017, które zapowiadają się obiecująco. Stwierdziłyśmy, że choć bardzo lubimy promować polską twórczość, to pominięcie zagranicznych filmowych nowości 2017 roku, byłoby dużym błędem. Rok 2017 dostarczy kinowych wrażeń na bardzo wysokim poziomie!

Polki.pl wybrały! Oto filmy 2017 roku, których nie możemy się doczekać. Znamy daty ich premier niemal na pamięć, potrafimy wymienić aktorów, znajdujących się w obsadzie co najmniej połowy, doskonale kojarzymy ich fabuły i zagraniczne recenzje. A po obejrzeniu trailerów, mamy już pewność, że niejednokrotnie będziemy dyskutować o nich w redakcji i wymieniać się opiniami. Jesteście ciekawe, o jakie filmy nam chodzi? Z pewnością kojarzycie te tytuły!

1. La la land, premiera 20 stycznia 2017

Zdobywca 7 nagród i 28 nominacji. Jak tylko trailer pojawił się w sieci wiedziałyśmy, że stanie się hitem. Nowe dzieło twórcy "Whiplash" skrywa w sobie kilka różnych filmów. Znajdziecie tu zarówno brawurowy musical w duchu złotej ery Hollywoodu jak i kameralną historię o uczuciu pary marzycieli. "La la land" to film muzyczny; muzyka jest tu siłą napędową wydarzeń. Chazelle w Wenecji pokazał musical w stylu retro, moim zdaniem, odwołujący się do hollywoodzkiej "Deszczowej piosenki". Niby lekko, niby frywolnie, a jednak z jakimś smutkiem. Choć Chazelle wyznał, że tym razem chciał pokazać radość tworzenia muzyki. To nie jest film traktujący o parszywości czy trudach życia, jest miły dla oka i ucha.



2. Powidoki, premiera 13 stycznia 2017

O "Powidokach" pisałyśmy w kontekście ich sukcesu na Festiwalu w Gdyni, wymieniając je jako polskiego kandydata do Oscara (niestety, przedwczesna to była radość), jako ostatnie dzieło filmowe wielkiego Andrzeja Wajdy czy wspominając o Bogusławie Lindzie, który niecenzuralnym słownictwem opisał fakt, że to on musi jeździć i promować film zamiast Wajdy...

Na ten film sporo osób z pewnością wybierze się do kina. Film "Powidoki" jest przejmującą, uniwersalną historią niszczenia jednostki przez totalitaryzm. Akcja filmu rozgrywa się w latach 1948-1952. Bohaterem jest malarz Władysław Strzemiński (w tej roli Bogusław Linda), który nie poddał się socrealizmowi i doświadczył dramatycznych skutków swoich wyborów.

3. "Maria Skłodowska-Curie", premiera luty 2017

Francusko-polsko-belgijsko-niemiecki mariaż musi się udać. "Maria Curie-Skłodowska " to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu kobiety-naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków, lecz przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która była też żoną i matką. Zdołała przekonać do siebie świat nauki, od zawsze zdominowany przez mężczyzn. Jako pierwsza kobieta w Europie uzyskała tytuł doktora. Zaś w 1906 roku przyznano jej profesurę i równocześnie objęła własną katedrę na paryskiej Sorbonie, co we Francji było wydarzeniem bezprecedensowym.

4. Piękna i Bestia, premiera 17 marca 2017

"Piękna i Bestia" to kolejna bajka z naszego dzieciństwa, której Disney daje nowe życie, a dorośli widzowie chętnie wracają myślami do znanych i dobrych produkcji, dlatego nie wyobrażamy sobie nie wybrać się redakcyjnie na ten film. Wielkimi krokami zbliża się premiera aktorskiej adaptacji tej klasycznej baśni, która bazuje na niezwykłej animacji z 1991 roku. Za reżyserię odpowiada zdobywca Oscara - Bill Condon. W rolę głównych bohaterów opowieści wcielili się młodzi aktorzy: Emma Watson (Harry Potter, Bling Ring, Mój tydzień z Marilyn) i Dan Stevens (Krocząc wśród cieni, Noc w muzeum: Tajemnica grobowca). Celem twórców filmowej adaptacji, jest opowiedzenie na nowo doskonale wszystkim znanej opowieści o Belli, córki wynalazcy uwięzionego w zamku Bestii. Tak samo, jak w oryginale, dziewczyna postanawia zamieszkać w mrocznej posiadłości, aby zwrócić wolność swojemu ukochanemu tacie. Ku zaskoczeniu wszystkich z czasem między nią a monstrum zamieszkującym zamek zaczyna rodzić się uczucie.

5. "Wonder Woman", premiera 2 czerwca 2017

Wielu jest zdania, że Wonder Woman w dopasowanym kombinezonie i z perfekcyjną fryzurą, to tylko plasterek na rany feministek, które skandują, że kobiece bohaterki są spychane na margines. A mi się wydaje, że reżyserka, Patty Jenkins, nie dopuściłaby do takiej sytuacji.

Film zrealizowany został na podstawie serii komiksów autorstwa Williama M. Marstona. Diana to amazońska księżniczka, która postanawia opuścić rodzinną wyspę i wyrusza w pełną przygód podróż do cywilizowanego świata ze szkła i stali. Jest wyszkolona i posiada niezwykłe moce, dzięki czemu staje się superbohaterką w cywilizowanym świecie.

6. Strażnicy Galaktyki vol.2, premiera 28 kwietnia 2017

Coś dla fanów filmów sci-fi i fantasy! Niedawno pojawił się zwiastun drugiej części opowieści o najdziwniejszej i najbardziej oryginalnej grupie strażników kosmosu. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiemy jedynie, że Peter Quill (Star Lord) i jego ekipa będą przeżywać nową przygodę, podczas której poznamy jego ojca. W zwiastunie poznajemy nową członkinię tytułowej grupy zwaną Mantis oraz... miniaturową wersję przezabawnego Groota! "Strażnicy Galaktyki 2" to jeden z tych filmów, na który warto pójść z facetem - z pewnością sprawisz mu przyjemność tym seansem.

7. Amerykańska sielanka, premiera 9 września 2016

Seymour (Ewan McGregor) ma wszystko, co Ameryka lat 60. postrzegała jako szczęście: piękną żonę Dawn (Jennifer Connelly, którą bardzo kochamy za każdą jej rolę), dobrą pracę, wymarzony dom na wsi i ukochaną córkę, Merry (Dakota Fanning). Dzień, w którym dowiaduje się, że jego jedyne dziecko jest zdolne do brutalnych ataków terroryzmu, będzie ostatnim dniem jego dotychczasowego życia. Czy amerykański sen o szczęściu, pokoju i dobrobycie był tylko marzeniem jednego pokolenia? Film to solidna porcja emocji.

