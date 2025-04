W dniach 14-17 maja w Warszawa będzie przeżywać prawdziwe oblężenie: na Stadionie Narodowym będą odbywać się Warszawskie Targi Książki. To już 6. edycja największego wydarzenia literackiego roku!

Reklama

Tegoroczna oferta jest bardzo obszerna i to idealny pomysł, aby ciekawie i kreatywnie spędzić weekend. Ponad 800 autorów, panele dyskusyjne, projekcja filmów i zabawy dla dzieci, a to wszystko w jednym miejscu. Co warto zobaczyć i jak skorzystać z bogatej oferty Warszawskich Targów Książki?

Targi Książki w Warszawie 2015

To największe wydarzenie literackie w Polsce. Ubiegłoroczne targi odwiedziło ponad 60 tys. zwiedzających, prezentowały się na nich 23 kraje, a z czytelnikami spotkało się blisko 700 autorów. W tym roku krajem honorowym jest Francja. Wydawnicze nowości promować będzie ponad 850 wystawców z 28 krajów, a zaproszonych pisarzy będzie blisko 800. Jakie atrakcje czekają na miłośników literatury na Warszawskich Targach Książki 2015?

Motyw przewodni: Francja

Honorowym targów będzie Francja: jej stoisko będzie zajmować ok. 300 m kw. powierzchni. Na wydarzenie przybędzie m.in. Eric-Emmanuel Schmitt, twórca m.in. bestsellerowej powieści "Oscar i pani Róża" czy "Małe zbrodnie malżeńskie". Popularny autor powieści, esejów i sztuk teatralnych, będzie podpisywać książki w sobotę między godz. 14 a 15, później odbędzie się spotkanie z nim.

Jednakże paradoksalnie targi to nie tylko książki: francuskie stoisko wystawi też silną reprezentację komiksową, które przełożą się także na ekrany kin. Tegoroczna edycja przeglądu Nowego Kina Francuskiego, która rozpocznie się 13 maja w Muranowie, w tym roku poświęcona będzie adaptacjom literackim.

Targi książki: teatr ma także swoje 5 minut

Z okazji obchodów 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce jednym z patronów tegorocznej edycji WTK został Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Podczas targów zaprezentuje poświęcone teatrowi wydawnictwa, organizuje spotkania i wykłady multimedialne. W niedzielę z czytelnikami spotkają się Maja Komorowska, Joanna Szczepkowska i Dorota Masłowska. W czwartek i piątek w ramach targów odbędą się warsztaty scenograficzne dla dzieci i dorosłych.

4 edycja Warszawskich Targów Książki

AKPA

Atrakcje dla dzieci i młodzieży na Targach książki

W czwartek i piątek, 14 i 15 maja, moc atrakcji czeka najmłodszych oraz młodzież. Dla gimnazjalistów i licealistów są organizowane lekcje literatury, historii i wiedzy o teatrze. Sobota i niedziela będzie dniem dla małych odkrywców kultury. Organizatorzy zapraszają rodziny z dziećmi na animacje, warsztaty, zabawy, przedstawienia i głośne odczyty. Każdy będzie mógł zapoznać się z najnowszą ofertą wydawnictw polskich i zagranicznych, zakupić egzemplarz książki po promocyjnej cenie, a nawet, jeśli się poszczęści, zdobyć autograf autora!

Targi Książki: wejściówki i godziny otwarcia

14 maja 2015 (czwartek) 10.00 - 18.00

15 maja 2015 (piątek) 10.00 - 19.00

16 maja 2015 (sobota) 10.00 - 19.00

17maja 2015 (niedziela) 10.00 - 17.00

Ceny biletów:

bilet ulgowy jednorazowy – 5 zł

bilet normalny jednorazowy – 12 zł

bilet rodzinny jednorazowy – 20 zł

imienny karnet wielokrotnego wstępu dla 1 osoby - 30 zł

Bilet ulgowy za okazaniem legitymacji:

Emeryci i renciści

Uczniowie i studenci do 26 roku życia

Bilet rodzinny:

2 dorosłych + 1-3 dzieci do lat 18-tu (dzieci powyżej 12 roku życia proszone są o okazanie legitymacji szkolnej)

Wstęp wolny:

Bibliotekarze po wypełnieniu formularza rejestracyjnego - tylko w dniach 14-15 maja

Księgarze po wypełnieniu formularza rejestracyjnego - tylko w dniach 14-15 maja

Dziennikarze za okazaniem legitymacji prasowej po wypełnieniu formularza rejestracyjnego

Blogerzy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego

Zorganizowane grupy akademickie, szkolne i przedszkolne z opiekunami po wypełnieniu formularza rejestracyjnego

Dzieci poniżej 12 roku życia

Seniorzy po 70 roku życia

Osoby z widoczną niepełnosprawnością w towarzystwie opiekuna

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy

Reklama

Więcej:

Idealna romantyczno-erotyczna lektura dla kobiet

Nowości wydawnicze na maj

Gwiazdy na półfinale "Zaczarowanej piosenki"