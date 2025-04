Czy faktycznie przeciwieństwa się przyciągają? Czy szalona i nieposkromiona kobieta ma szansę na związek z poukładnym i bardziej doświadocznym od niej mężczyzną? Odpowiedź znajdziecie w książce "Do szaleństwa!".

"Do szaleństwa" - o książce

Chloe, w przeciwieństwie do sióstr, które wkrótce wychodzą za mąż, nie jest gotowa, by się ustatkować. Jej miłość do kłopotów – i kłopoty z miłością – przyciągają jednak uwagę bardzo surowego, seksownego szeryfa, który postanawia nieco poskromić jej dzikość. I nagle Chloe nie może zrobić kroku, by się na niego nie natknąć. Osobowość i enigmatyczny uśmiech Sawyera sprawiają, że każda kobieta błaga, by zakuł ją w kajdanki. Po raz pierwszy w życiu, zamiast omijać prawo, Chloe pragnie mu się podporządkować. Czy buntowniczka zdoła żyć w zgodzie z zasadniczym szeryfem? Czy mimo barwnej przeszłości znajdzie w miasteczku Lucky Harbor trwałe uczucie i spokojną przystań, o której zawsze marzyła?

Opowieść pełna humoru, pasji i miłości. Magiczna! - „Publishers Weekly”

Strzał w dziesiątkę. Naprawdę zabawna i uzależniająca powieść. Od początku do końca. - RomanceReviewsToday.com

Urocza, gorąca, zabawna i romantyczna powieść. Czysta przyjemność! - Robyn Carr, autorka „Apetytu na miłość”

