Nowy Rok zawsze obfituje w wyzwania czytelnicze. Niezależnie od tego, czy w 2023 obiecujesz sobie powrót do klasyki czy nadrabianie nowości, o których szumią media społecznościowe i znajomi, proponujemy kilka najlepszych pozycji końcówki zeszłego i początku obecnego roku. Do zestawienia dołączamy także trzy najciekawsze zapowiedzi najbliższych miesięcy.

Najlepsze nowości z ostatnich miesięcy, które wciągnęły nas od pierwszej do ostatniej strony.

B.A. Paris udowodniła, że do tworzenia historii trzymających w napięciu od początku do samego końca ma prawdziwy talent. Jej pierwsza powieść „Za zamkniętymi drzwiami” (2016) natychmiast znalazła się na liście bestsellerów „New York Timesa” i została doceniona przez użytkowników portalu Goodreads. Autorka błyskawicznie sprzedała także prawa do zekranizowania powieści. Nic dziwnego, że na „Uwięzioną” fani czekali z zapartym tchem. Niewielu z nich się rozczaruje - najnowsza pozycja autorstwa Paris to naprawdę kawał porządnej fabuły.

Pozycja, która pomimo głosów oburzenia i kontrowersyjnego tytułu, budzi ogromne zainteresowanie. Nie bez powodu: autorka rozprawia się z bolesnymi, emocjonującymi kwestiami toksycznego rodzicielstwa i jego konsekwencji w dorosłym życiu dziecka. Przenikliwa i szczera, a jednak niepozbawiona dozy czarnego humoru. Pozycja obowiązkowa - także dla osób, które o autorce nigdy wcześniej nie słyszały.

Kolejna część autobiograficznej powieści „Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak”, w której autorka skupia się na czasach po II wojnie światowej. W opowieści o kobiecie i matce szukającej swojego miejsca na ziemi Maya Angelou udowadnia dlaczego jest jedną z najważniejszych pisarek XX wieku.

Wyselekcjonowane relacje ze spotkań dziennikarzy „Financial Timesa” z 52 osobami ze świata polityki, rozrywki, nauki i sztuki m.in. Angelą Merkel, Albertem Uderzo, Angeliną Jolie czy Michaelem Cainem. Sceneria lunchu czy obiadu w miejscu dowolnie wybranym przez bohatera artykułu stanowi ramę do opowieści o jego/jej dorobku, preferencjach i doświadczeniach, a wnikliwe obserwacje dziennikarzy burzą mur pomiędzy czytelnikiem a niedostępnym światem sławnych i bogatych.

Na premiery których książek warto w tym roku czekać? Wydawnictwa szykują dla nas nie tylko wznowioną klasykę w pięknych wydaniach, ale także doskonały, wyjątkowo aktualny reportaż o moralnej potędze Ukrainy.

Mam słabość do pięknych wydań kultowych pozycji, o czym zdaje się wiedzieć Wydawnictwo Albatros. Po pięknej, jubileuszowej edycji trylogii „Ojca Chrzestnego” w jednym tomie i książce poświęconej kulisom powstawania filmu Francisa Forda Coppoli „Zostaw broń, weź cannoli”, nadeszła kolej na wznowienie innych pozycji autorstwa Maria Puzo. W kolekcji „Świat mafii” znajdą się wszystkie części historii rodu Corleone, ale już pod koniec maja pojawią się także kolekcjonerskie wydania „Rodziny Borgiów” czy „Dziesiątej alei”.

Satyryczna i pełna humoru, a jednocześnie wnikliwa opowieść o poszukiwaniu miłości i zwodniczych oczekiwaniach. Wyjątkowa pozycja w dorobku Hemingwaya, która dołączy do wznowionego przez Wydawnictwo Marginesy cyklu nowych tłumaczeń - tym razem w wykonaniu Adama Pluszki.

Dziennikarska analiza wydarzeń z ostatnich 12 miesięcy, nie tylko na terenach Ukrainy, ale i wszędzie poza nimi, gdzie utrzymuje się niezgoda na rosyjską agresję. Tytułowy „opór” to, w oczach autora, każdy, nawet najmniejszy przejaw wsparcia dla zaatakowanej Ukrainy: zaoferowanie łóżka uciekającej przed wojną rodzinie, wpłata na siły zbrojne, a nawet przyniesienie herbaty na dworzec. Paweł Pieniążek nie skupia się na strategiach militarnych, ale na harcie ducha i oddolnej walce wszystkich obywateli, które stoją za stale utrzymującą się defensywą Ukrainy.

