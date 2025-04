Czy zastanawiacie się czase, jak powstawała dana piosenka, której słuchacie? Czasem pomysł na hit zostaje zaczerpnięty z... czyjegoś innego pomysłu. Oto przykłady!

Brathanki - "Czerwone korale"

Skoczna nuta prawda? Ten kawałek dodał zespołowi wiatru w żagle. Mało tego, wypłynęli na szerokie wody! Zarzuca im się jednak, że autorem hitu jest Węgier, Ferenc Sebő.



Michael Jackson, The Cleveland Orchestra - Will You Be There

Piękny przekaz, wspaniały przebój, miliony fanów. Aż trudno uwierzyć, że ten kawałek był inspirowany piosenką "I cigni di Balaka" autorstwa Alo Bano.

Shakira - Loca ft. Dizzee Rascal

Shakira zrobiła to celowo? Hit "Loca" brzmi jak utwór "Loca con su Tiguere" Ramona Ariasa Vasqueza. Auuuu!

Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell

Hit hitów jeśli chodzi o imprezy. Żadna studniówka nie odbędzie się teraz bez tej piosenki. Szkoda tylko, że to plagiat! Oryginalne brzmienie to "Give It Up" Marvin Gaye z 1977 roku.



Doda i Virgin - "Znak pokoju"

Pewnie każdy z was zna ten kawałek, który walczyl o "Bursztynowego Słowika". Jednak utwór śpiewany przez Dodę, to plagiat przeboju Bryana Adamsa "Heaven".

