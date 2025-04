Nadchodzi taki czas w roku, kiedy wszyscy uważnie nadstawiają uszy w oczekiwaniu, aż stacje radiowe po raz pierwszy zagrają świąteczny szlagier zespołu Wham. Kiedy z radioodbiorników zaczynają dobiegać pierwsze dźwięki piosenki „Last Christmas” to znak, że czas wygrzebać z czeluści płytoteki świąteczne przeboje, które mimo niezliczonej ilości odsłuchań w okresie przedświątecznym, nigdy nie zbrzydną!

Świąteczny czas to mozaika doznań smakowych, węchowych, wzrokowych i słuchowych. Jednak zanim jeszcze zacznie pachnieć piernikami i smażonym karpiem, świąteczny nastrój, przedświąteczne pielgrzymki do centrów handlowych i czas spędzony w większych niż o każdej innej porze roku, korkach - umilają niezapomniane i co roku niezmienne bożonarodzeniowe piosenki.

I choć uwielbiamy polskie kolędy, to równie chętnie słuchamy zagranicznych przebojów. Oto 10 najpopularniejszych piosenek świątecznych!

1. John Lennon&Joko Ono "Happy Xmas (War is Over)"

Lubisz świąteczne piosenki z przesłaniem? Idea, jaka przyświecała stworzeniu tego utworu, narodziła się w 1969 roku przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy to Lennon i Yoko, manifestując swój sprzeciw wobec wojny w Wietnamie.

W 11 wielkich miastach całego świata rozwiesili billboardy i plakaty, na których widniał napis: "WAR IS OVER! (If You Want It) Happy Christmas from John and Yoko" - "WOJNA SKOŃCZONA! (Jeśli tego chcesz) Wesołych Świąt od Johna i Yoko".

W tekście utworu nie brakuje ich spojrzenia na świat, ale także świątecznej atmosfery. "Happy Xmas (War Is Over)" rozpoczyna się bowiem życzeniami świątecznymi Lennona i Ono, skierowanymi do ich dzieci: Yoko mówi "Happy Christmas, Kyoko", a John "Happy Christmas, Julie".

Ta świąteczna piosenka nie opowiada o ubieraniu choinki czy padającym śniegu. Jest zupełnie inna niż wszystkie pozostałe świąteczne utwory, lecz pomimo tego stała się świątecznym klasykiem, uważanym niekiedy za kolędę.

2. Mariah Carey "All I Want For Christmas"

Niektórzy twierdzą, że Boże Narodzenie bez tego utworu to jak Wigilia bez Kevina McCallistera! To druga ulubiona (po wiadomo jakiej) piosenka świąteczna, namiętne eksploatowana przez stacje radiowe już od początku grudnia. I dobrze! Ciepły głos wokalistki, przeuroczy teledysk i klimatyczne dzwoneczki w tle sprawiają, że co roku z wielką chęcią słuchamy tej piosenki!

3. Dean Martin "Let It Snow"

Niech pada śnieg! Choć "Let It Snow" w wykonaniu Deana Martina nie należy do typowych piosenkek świątecznych, a raczej tych miłosnych, od dawna stanowi kanon świątecznych hitów. Klimat retro sprawia, że każdego roku, niezmiennie od 1946 roku, kiedy to przebój trafił na pierwsze miejsce listy Billboardu, ogarnia nas dobry nastrój!

4. Band Aid "Do they know it's Christmas"

Nagrany w 1984 roku przebój miał przynieść pomoc ofiarom klęski głodu w Etiopii. Przebój reanimowano później jeszcze dwukrotnie w tym samym celu, za każdym razem zyskując wielką popularność.

5. Marcy Grey "Winter Wonderland"

"Winter Wonderland" w wykonaniu Marcy Grey jest niesamowicie klimatyczny, swingujący, poprawiający nastrój - prawie słyszeć jak pada śnieg i aż robi się ciepło koło serca! To taki zimowy kawałek, dla wszystkich którzy mają ochotę na coś rodzinnego, zabawnego i radosnego, a jednocześnie niezwykle nastrojowego!

6. Train "Shake Up Christmas"

Święta to nie tylko zapach choinki, nie stos prezentów czy gwiazdka za oknem. Święta to zmarznięte nosy, przemoknięte rękawiczki, ale też migoczący śnieg i wspólne lepienie bałwana (nie zależnie od wieku!). To czas, wesołego harmideru i właśnie taka jest ta świąteczna piosenka!

7. Shakins Stevens "Merry Christmas Everyone"

Pogodna, ciepła i pozytywna. Kojarzy się z dzieciństwem, śniegiem, choinką, karpiem, barszczem i uszkami. Wprowadza w cudowny świąteczny nastrój. Przy niej nawet przedświąteczne porządki nie wydają się straszne!

8. Frank Sinatra "White Christmas"

Absolutna klasyka, jeden z najbardziej znanych i lubianych przebojów. Frank Sintara swoim elektryzującym głosem porywa nas do baśniowej, śnieżnej krainy już od lat, a mimo to co roku zachwyca tak samo!

9. Chris Rea "Driving Home for Christmas"

Kiedy tylko rozbrzmiewają pierwsze dźwięki pianina, układające się w charakterystyczną melodię, chwyta za serce ten wyjątkowy, wypełniony magią, świąteczny nastrój. Do tego dochodzi Chris Rea i jego ciepły, urzekający głos, którym maluje piękny obrazek przedświątecznego zgiełku miasta.

Słuchając go, ma się poczucie, że razem z nim siedzimy w samochodzie w gigantycznym korku w stronę wyjazdu w miasta. Całe tylne siedzenie wypełnione jest pięknie zapakowanymi prezentami, z radia cichutko sączy się świąteczna muzyka, a na zewnątrz powoli pada śnieg.

Ta piosenka ma moc wprowadzania w nastrój przedświątecznego, nieco dziecięcego podekscytowania i budzi w nas dziecko, które z wypiekami na twarzy wypatruje przez okno pierwszej gwiazdki i ma ochotę zapytać: "Mamo, czy to już?".

10. Wham "Last Christmas"

Absolutny hit niemożliwy do zdetronizowania od lat. Kochamy tę świąteczną piosenkę i nic nie wskazuje na to, by coś było w stanie to zmienić!

