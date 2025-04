Co roku przed świętami Bożego Narodzenia pojawia się to samo pytanie: jaką choinkę wybrać? Wiele osób nie wyobraża sobie tego czasu bez żywej choinki, która przepięknie pachnie i nadaje świętom niepowtarzalnej atmosfery. Takie drzewko jednak nie sprawdzi się w każdym pomieszczeniu i czasem trzeba wybrać sztuczną choinkę.

Reklama

Która choinka na Boże Narodzenie jest lepsza? Zdecydowanie radzimy wziąć każdą z nich pod uwagę i dobrać idealne drzewko zarówno pod kątem własnego gustu, jak i funkcjonalności w pokoju.

Spis treści:

Większość osób nie wyobraża sobie świąt bez tego pięknego zapachu żywicy i prawdziwej choinki, która zawsze wygląda przepięknie. Na postanowieniu, że wybieramy żywą choinkę jednak się nie kończy. Można też wybierać między choinkami ciętymi oraz posadzonymi w donicy. Jest też wiele gatunków drzewek, które można wziąć pod uwagę.

Najpopularniejszymi drzewkami bez wątpienia są jodła kaukaska, świerk pospolity i nieco rzadziej sosna pospolita. Czym się różnią?

Świerk pospolity

Najczęściej spotykane podczas świąt drzewko. Ma kłujące igły, bardzo intensywny żywiczny zapach i piękny stożkowy kształt. Niestety ta choinka bardzo szybko gubi igły – trzeba więc pamiętać, by regularnie ją podlewać i ubrać w prawie ostatniej chwili.

Jodła kaukaska

Nieco droższa opcja, ale to drzewko wytrzyma nawet kilka miesięcy. Ma piękny chłodny kolor, jednak niestety nie pachnie tak intensywnie jak klasyczny świerk. Igły jodły kłują za to znacznie mniej.

Sosna pospolita

Nie jest tak popularna, ale z pewnością powinna! Ma długie rzadkie igły i grube gałązki – z łatwością więc utrzyma nawet ciężkie ozdoby choinkowe. Ma przepiękny żywiczny zapach, który tak bardzo kojarzy się ze świętami. W domu będzie mogła wytrzymać całkiem długo.

Niezależnie od tego, jakie żywe drzewko wybierzemy, warto sięgnąć po takie, które pochodzi z legalnego źródła. Choinki w supermarketach często są sporo droższe, a żeby mieć pełną pewność, że drzewko nie zostało nielegalnie wycięte z lasu, warto udać się bezpośrednio do szkółki drzew.

Wybór gatunku drzewka to nie koniec. Musisz jeszcze zdecydować: choina cięta czy w doniczce.

Choinki cięte



Cięte choinki są zdecydowanie najpopularniejsze i z tego powodu ich wybór jest zdecydowanie najbogatszy. W zależności od preferencji można wybrać tradycyjny świerk pospolity, nieco droższą jodłę kaukaską lub sosnę pospolitą. Świerk ma piękną zieleń, ale po jakimś czasie zaczyna mocno się osypywać, więc jeśli nie lubisz zbierać codziennie igieł, wybierz jodłę lub sosnę.

Do ciętego drzewka będziesz potrzebować specjalnego stojaka na choinkę. Możesz wybierać wśród plastikowych oraz metalowych. Te drugie są zdecydowanie bardziej wytrzymałe, a do tego są wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu starczą na wiele lat.

fot. Adobe Stock

Choinki cięte mają jednak swoje minusy. Przede wszystkim łatwo gubią igły, przez co wymagają ciągłego sprzątania. Źle też znoszą zmiany temperatur, więc gdy postawisz je obok kaloryfera, może się to odbić na ich kondycji. Przede wszystkim jednak nie są do końca ekologiczne. Po świętach nie da się ich przesadzić do ziemi, a jedynie wyrzucić lub spalić w kominku.

Drzewka w donicy

Nieco bardziej ekologicznym rozwiązaniem są drzewka, które kupuje się wsadzone do donicy. Są one zwykle znacznie mniejsze od tych ciętych, dlatego to idealne rozwiązanie do małych mieszkań.

Warto się jednak upewnić, że drzewko zostało przesadzone odpowiednio wcześniej i nie ma uszkodzonego systemu korzeniowego. W przeciwnym razie przyjdzie się nam cieszyć zdecydowanie krócej niż byśmy chcieli.

Ten rodzaj drzewek nadal jest kontrowersyjny w Polsce. Najprawdopodobniej dzieje się tak dlatego, że sztuczne choinki na Boże Narodzenie kojarzą nam się z tandetnymi plastikowymi i przede wszystkim brzydkimi jak noc drzewkami, których pełno było w szkołach.

Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej, bo współczesne sztuczne choinki czasem ciężko odróżnić od tych żywych. Co prawda, nie mają tego bajecznego zapachu, ale za to odróżnia je kilka bardzo ważnych zalet.

Przede wszystkim nie gubią igieł, więc są idealne dla tych, którym się nie chce codziennie odkurzać, a także do domów z małymi dziećmi i zwierzakami. Połknięta igła może stanąć w przełyku, a to może spowodować bardzo niemiłe konsekwencje, których każdy chciałby uniknąć przed świętami.

Są łatwe w utrzymaniu. Wystarczy przetrzeć je szmatką lub nawet polać prysznicem, by pozbyć się kurzu po całym roku spędzonym w szafie. Będą więc lepsze dla alergików.

Sztuczne choinki są też o wiele tańsze. Ich ceny zaczynają się od 70 złotych, ale nawet, jeśli kupisz sztuczne drzewko za 300 złotych, starczy ono nie na jeden sezon, ale na wiele lat. Są przez to paradoksalnie też bardziej ekologiczne!

Czasem zdarza się tak, że warunki nie pozwalają nam na drzewko, ale nie chcemy całkowicie rezygnować z ducha świąt. Nasza rada? Użyj sznurka i niewidocznej taśmy klejącej, by na ścianie ułożyć kształt łańcucha na choince.

Wystarczy, że ozdobisz go światełkami i bombkami, a będziesz mieć własną choinkę. Bezpieczną dla alergików, dzieci, zwierzaków, a do tego taką, po której nie trzeba sprzątać!

Reklama

Przeczytaj więcej świątecznych porad:

Szukasz idealnych bombek choinkowych? Wybrałyśmy najpiękniejsze i najbardziej stylowe!

Myślisz, że wiesz wszystko o Kevinie? Lepiej przygotuj się na niespodzianki