Przedświąteczne zakupy umilają nam świąteczne piosenki. All I Want For Christmas Mariah Carey, Last Christmas zespołu Wham, Let It Snow Deana Martina i wiele innych, sprowadzonych zza oceanu świątecznych hitów.

Czy tego chcemy, czy nie, zostaliśmy zamerykanizowani. Dlatego w tym roku nie będziemy tworzyć świątecznej listy przebojów, bo po co, skoro większość utworów, które byśmy w niej umieściły, do znudzenia puszczane są w rozgłośniach radiowych.

Skupmy się na naszych własnych, najpiękniejszych polskich kolędach. W końcu to one są sednem świąt. To one wprawiają nas przy wigilijnym stole w wyśmienity nastrój, jednoczą rodzinę, sprawiają, że na chwilę wszyscy zapominamy o całym świecie!

Lulajże, Jezuniu

Najbardziej polska z polskich kolęd, bo to właśnie do jej melodii niejednokrotnie układano teksty o wymowie patriotycznej, mające związek z aktualnym wydarzeniami w kraju. Legionowa wersja autorstwa Ludwika Markowskiego czy inspirowana strajkiem szkolnym we Wrześni wersja Kajetana Sawczuka, podlaskiego poety i działacza niepodległościowego są jednym z przykładów zaadaptowania tej kolędy na nieco inny grunt.

Natalia Kukulska - Lulajże, Jezuniu



Przybieżeli do Betlejem

Początki tej kolędy sięgają XVII wieku. Zanim wykształciła się jej ostateczna wersja, miała inny podział na strofy, pozbawiona była refrenu oraz miała nieco inną linię melodyczną. Trudno to sobie wyobrazić, prawda? Ta jedna z najpiękniejszych polskich kolęd od zawsze towarzyszy nam przy świątecznym stole.

Eleni - Przybieżeli do Betlejem



W żłobie leży

Ta polska kolęda jest prawdopodobnie dziełem Piotra Skargi. Jej melodia nawiązuje do poloneza koronacyjnego Władysława IV Wazy. Składa się z czterech strof, wraz z osobnymi refrenami. To jedna z najbardziej znanych i najchętniej śpiewanych polskich kolęd.

Krzysztof Krawczyk - W żłobie leży



Wśród nocnej ciszy

Tę koledę po raz pierwszy opublikowano w 1853 roku w dodatku do Śpiewnika kościelnego autorstwa ks. Michała Marcina Mioduszewskiego, który przeznaczył ją do śpiewów mszalnych. Istny miód na serce! Nic dziwnego, że to właśnie ta kolęda najczęściej rozpoczyna pasterkę!

Golec uOrkiestra - Wśród nocnej ciszy



Dzisiaj w Betlejem

Tekst tej kolędy pojawia się w śpiewniku ks. Siedleckiego z 1878 roku. Nie wiadomo, kiedy dokładnie ta kolęda powstała, kto napisał słowa, kto skomponował muzykę. Szkoda, bo komu dziękować za obwieszczenie tej radosnej nowiny?

Feel - Dzisiaj w Betlejem

Mało kto wie, ale wiele z najpiękniejszych polskich kolęd kojarzy się nam tak dobrze, ponieważ w czasach zaborów pokrzepiały serca Polaków. Do takich polskich kolęd należy między innymi "Bóg się rodzi", która ma wyjątkowy narodowy charakter.

