Rzadko przygotowujesz się z wyprzedzeniem do podróży, a w szkole zostawiałeś zadanie domowe na ostatnią chwilę? Jeśli tak, możesz mieć skłonności do zadłużania się. Okazuje się, że na to, czy terminowo spłacamy zadłużenie, wpływa nie tylko stan konta, ale i nasza osobowość. Osoby regulujące należności w terminie i te popadające w zadłużenie charakteryzuje zupełnie różny zestaw cech i zachowań.

Kto najczęściej się zadłuża?

Jedną z ważnych cech osobowości człowieka jest sumienność. Osoby sumienne i dobrze zorganizowane mają większe szanse na odniesienie sukcesu w życiu zawodowym. Niska sumienność jest powiązana z brakiem dbałości i nieporządkiem w działaniu. Ale niska sumienność to nie tylko słabe zorganizowanie. To również niedostateczne przyjmowanie odpowiedzialności za własne działania, a czasem nawet lekkomyślność.

Nie dziwi zatem, że ci, którzy przyznają, iż mają kłopoty z planowaniem codziennych czynności lub przypominają sobie, że w czasach szkolnych odrabiali prace domowe na ostatnią chwilę, miewają problemy z terminowym spłacaniem swojego zadłużenia. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich zachowań może być właśnie brak sumienności.– podsumowuje wyniki badania prof. Tomasz Zaleśkiewicz, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

Co cechuje osoby skłonne do zadłużania się?

Osoby zadłużone określają się częściej jako pesymiści, którzy łatwo poddają się zwątpieniu i zatroskaniu. Dodatkowo przyznają, że przy braku efektów swoich działań szybciej się zniechęcają. Zaznaczają również, że ciężko przychodzi im bycie zadowolonym z życia. Uważają też, że oszczędzanie wymaga dużego wysiłku.

Niektóre cechy charakteru mogą negatywnie wpłynąć na codzienne życie i sytuację finansową. Zwykłe zapominalstwo może sprawić, że popadniemy w długi lub np. nie zjawimy się na ważnym spotkaniu. Zostawiając przygotowania na ostatnią chwilę, możemy spowodować spóźnianie się do pracy lub nie wyrabianie z ważnymi zadaniami. Nie zrealizujemy przez to naszych planów i możemy popaść w tarapaty finansowe.

