Kredyt hipoteczny jest dla wielu z nas największym obciążeniem finansowym. Zobowiązujemy się, że przez kolejnych kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat będziemy go spłacać. Czasami jednak nie da się przewidzieć tego, czy będzie nas stać przez te wszystkie lata na przelewanie bankowi niemałej przecież miesięcznej raty kredytu. Tracimy pracę, chorujemy, a wówczas nasza płynność finansowa kończy się. Co wtedy następuje?

Reklama

Prawdopodobnie bank przez jakiś czas będzie dopominał się o kolejne raty, ale w końcu sprzeda twoje zadłużenie zewnętrznej firmie windykacyjnej. Podpowiadamy, jak powinnaś w takiej sytuacji postępować. Sprawdź!

Zadłużony kredyt hipoteczny - jak go opanować?

1. Skontaktuj się z firmą, która przejęła kredyt

Najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić w takiej sytuacji, to unikanie kontaktu z firmą windykacyjną. Jeśli robisz wszystko, by uniknąć konfrontacji, działasz wyłącznie na swoją szkodę. Taka sprawa w końcu trafi do sądu i może być wytoczone przeciwko tobie postępowanie komornicze. Wówczas nie będziesz mogła negocjować warunków spłaty zadłużenia lub załatwić sprawy polubownie.

2. Ustal najkorzystniejszą formę spłaty zadłużenia

Powinnaś mieć świadomość, że bankowi i firmie windykacyjnej zależy na tym, by odzyskać pieniądze, a nie na tym, by cię zrujnować. Obie te instytucje z pewnością będą szukały dogodnego rozwiązania w tej trudnej dla ciebie sytuacji. Jeśli będziesz próbowała porozumieć się z windykatorami, prawdopodobnie uda się wam ustalić dogodne raty, które będziesz w stanie spłacać.

3. Nie utrzymuj zadłużonego kredytu hipotecznego na siłę

Niestety bywa i tak, że mimo twoich chęci i dobrej woli firmy windykacyjnej nie uda się wam ustalić kwoty, którą byłabyś w stanie spłacać miesięcznie i która byłaby do przyjęcia dla windykatora. W takim przypadku warto zastanowić się nad sprzedażą nieruchomości razem z kredytem. Owszem, jest to trudna decyzja, ale czasami jedyna słuszna i konieczna. Nie będziesz miała wówczas mieszkania lub domu, o którym marzyłaś, ale nie będziesz też miała długów. A wtedy dużo łatwiej jest zacząć wszystko od nowa.

Reklama

Zobacz też:

Sprawdź, zanim zaciągniesz kredyt hipoteczny

Jak obniżyć raty kredytu hipotecznego?

5 pytań o kredyt hipoteczny