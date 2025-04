KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, to instytucja odpowiedzialna za ubezpieczenia rolników. Jej działalność została uregulowana ustawą z 1990 roku, a centralna siedziba znajduje się w Warszawie. W ramach KRUS funkcjonują 2 odrębne typy ubezpieczeń rolniczych. Są to ubezpieczenia emerytalno-rentowe (realizowane z dotacji budżetowych oraz składek rolników), a także wypadkowe, macierzyńskie oraz chorobowe (realizowane w całości ze składek). Działalność KRUS budzi w niektórych kręgach kontrowersje - krążą opinie, że utrzymywanie instytucji jest nieopłacalne, ponieważ wykonuje ona te same zadania, co ZUS.

Reklama

Jak wygląda gospodarka finansowa KRUS?

Gospodarkę finansową KRUS finansują wymienione fundusze:

Fundusz składkowy. Jest tworzony ze składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie. Nie jest on funduszem celowym.

Jest tworzony ze składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie. Nie jest on funduszem celowym. Fundusz emerytalno-rentowy. Powstaje ze składek na ubezpieczenie emerytalne, ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także dodatkowej dotacji z budżetu państwa.

Powstaje ze składek na ubezpieczenie emerytalne, ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także dodatkowej dotacji z budżetu państwa. Fundusz prewencji i rehabilitacji. Finansuje koszty rzeczowe, które wynikają z realizacji zadań KRUS.

Finansuje koszty rzeczowe, które wynikają z realizacji zadań KRUS. Fundusz administracyjny.

Fundusz rezerwowy.

Kto musi używać numeru NIP? Do czego on służy?

Jakie warunki trzeba spełnić, by należeć do KRUS?

Należeć do KRUS może osoba, która:

jest pełnoletnia,

zamieszkuje i prowadzi na terytorium Polski działalność rolniczą w pozostającym we własnym posiadaniu gospodarstwie rolnym,

prowadzi działalność na własny rachunek i osobiście.

Należeć do KRUS może też osoba, która przeznaczyła na zalesienie grunty swojego gospodarstwa.

Ubezpieczenia obejmują też małżonków, dzieci i pracujących wraz z rolnikami domowników.

CEIDG: rejestr wszystkich, którzy prowadzą działalność

Jaka jest wysokość składek KRUS?

Wysokość składki emerytalno-rentowej jest wyliczana co roku. To 30% emerytury podstawowej, która obowiązywała w ostatnim kwartale poprzedniego roku. Natomiast składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie są ustalane raz na kwartał przez Radę Rolników.

Główne zadania KRUS

Do najważniejszych zadań KRUS zaliczamy np.:

przyznawanie i wypłata świadczeń finansowych z ubezpieczeń,

nieodpłatnej rehabilitacji osób uprawnionych do świadczeń,

wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,

wypłacanie rent strukturalnych,

wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.

Reklama

Ile wynoszą składki ZUS 2017?