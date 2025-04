CEIDG, czyli Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej, to elektroniczny rejestr wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę. To duże ułatwienie dla wszystkich tych, którzy mają własną działalność gospodarczą. Dzięki CEIDG przez internet mogą oni składać wnioski, zawiesić firmę, a nawet ją założyć. Osoby, które nie posiadają własnego przedsiębiorstwa, również mogą korzystać z systemu, aby sprawdzać dane i wiarygodność firm - ewidencja służy również do wyszukiwania informacji.

Co można załatwić za pośrednictwem CEIDG?

Złożyć formularz wniosku o wpis do rejestru. Aby to zrobić, trzeba posiadać profil zaufany - jest on zresztą potrzebny do załatwiania on-line innych spraw urzędowych.

Wyszukiwarkę wszystkich firm, a także osób, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat różnego rodzaju zezwoleń, licencji i koncesji.

Inne ważne informacje

Działalność gospodarczą można rozpocząć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wpis jest dokonywany najpóźniej w następnym dniu roboczym, a przedsiębiorca może zaświadczać o jego dokonaniu, okazując wydruk ze strony internetowej.

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG, jest jednocześnie jego numer NIP.

W przypadku chęci zawieszenia działalności gospodarczej, należy faktycznie zaprzestać kontynuowania działań w dniu złożenia wniosku.

Jeśli przyszły przedsiębiorca nie chce korzystać z CEIDG, może tradycyjnie złożyć wniosek w urzędzie gminy. Urzędnicy przekształcą go we wniosek elektroniczny.

Jeśli chcesz być przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, nie zawsze musisz zakładać dodatkowy rachunek firmowy. Warto wiedzieć jednak, że wiele banków zabrania wykorzystywania kont osobistych do celów związanych z własną działalnością gospodarczą.

Jeśli jesteś rolnikiem, który prowadzi działalność agroturystyczną lub produkuje wino, wykonujesz działalność która nie wymaga rejestracji przedsiębiorstwa.

