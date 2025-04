Pierwsza Komunia to niezwykle ważne wydarzenie, które bardzo często pozostawia sporą dziurę w portfelu rodziców. Pomimo że jest to uroczystość religijna, to dziś traktowana jest jak swoista rewia mody, a niejedno przyjęcie, przypomina bardziej imprezę weselną, niż rodzinny obiad. To, ile wydasz na uroczystość zależy oczywiście od ilości zaproszonych gości, od tego, czy organizujesz poczęstunek w domu, czy w restauracji oraz czy chcesz zapewnić gościom dodatkowe atrakcje, typu klaun albo salę zabaw i gier. Zobacz, na jaką kwotę powinnaś się przygotować, jeśli twoje dziecko przystępuje do Pierwszej Komunii.

Strój dziecka

W wielu Kościołach praktykuje się specjalne alby komunijne, które mają ustrzec przed typową rewią mody wśród dzieci. Niewątpliwie jest to dobry pomysł, bo koszt białego habitu to około 80 złotych, zaś piękna sukienka komunijna dla małej damy wynosi od 100 do nawet 1000 złotych.

Dla dziewczynki Komunia to nie tylko wydarzenie sakralne, ale przede wszystkim możliwość pokazania się przed koleżankami i bycia piękną. Twoja córeczka będzie chciała mieć najwspanialszą kreację, buty, wianek, świece, torebkę, a nawet różaniec i książeczkę do nabożeństwa. Stylowa komunia to jednak spore koszty. Zobacz sama!

Buty – 80-150 zł

wianek – 30–75 zł

świeca – 8–15 zł

torebka – 35 zł

różaniec – 10-25 zł

książeczka do nabożeństwa - 15 zł

Podobnie wyglądają koszty stroju chłopca. Jeśli w twoim kościele obowiązuje alba, to wydasz około 80 złotych. W przypadku tradycyjnego garnituru koszt waha się od 200 do 800 złotych. Do tego musisz doliczyć:

białą koszulę – około 80 zł

buty – około 100 zł

świecę – 8-15 zł

różaniec – 10-25 zł

książeczkę do nabożeństwa – 15 zł

Strój rodziców

Nie jest tajemnicą, że każda mama chce wyglądać pięknie na Komunii swojego dziecka. Wiosenna sukienka, szykowna koszula i ciemna spódnica, odważniejszy kombinezon czy elegancka suknia również generują koszty. Postaraj się tak dobrać kreację, aby nie była "ubraniem na jeden raz". Postaw na coś uniwersalnego, co spokojnie założysz na rodzinny obiad czy do teatru.

Restauracja

Na Pierwszą Komunię zaprasza się najbliższą rodzinę. Obecnym trendem jest przegotowywanie przyjęcia w restauracji. Pamiętaj, że za przysłowiowy talerzyk w restauracji zapłacisz od 100 złotych. Każdy z gości dostanie obiad oraz drugi ciepły posiłek, na stole pojawią się też przystawki, napoje i ciasto.

Tort

Coś, na co czkają z niecierpliwością szczególnie dzieci to tort. Obowiązkowo powinny się na nim pojawić dekoracje symbolizujące Komunię, a więc kwiatki, napis IHS, albo figurka dziewczynki lub chłopca w odświętnym komunijnym stroju. Koszty tortu wahają się od 45 do 150 złotych. Wszystko zależy od wagi, ilości pięter oraz dekoracji.

Dodatkowe atrakcje

Chociaż Komunia to nie urodziny, czy pokaz wystąpień klaunów, to trzeba przyznać, że coraz więcej rodziców z tej okazji organizuje specjalne atrakcje dla dzieci. Możesz zamówić animatora, komika, osobę która będzie czytała bajki czy też wynająć specjalną salę zabaw. Licz się jednak z kosztami:

klaun – 300-500 zł

animator – 500-100 zł

sala zabaw – 1000zł

