Komunia to nie jest przyjęcie dorosłych

I o tym należy pamiętać. Oczywiście, większość zaproszonych gości to osoby dorosłe, ale nie należy zapominać, że spotkaliście się tylko przez tego 9-latka. Ozdabianie całego stołu w dziecięce aranżacje to nie najlepszy pomysł, ale wyznaczenie kąciku, w którym pojawi się jego ulubiony motyw? To strzał w 10.