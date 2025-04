Pierwsza Komunia to wielkie wydarzenie nie tylko dla dziecka, ale i dla całej rodziny. Rodzice głowią się i troją, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Począwszy od stroju, po fryzurę pociechy oraz własną, aż po menu i wyśmienity tort - każdy szczegół musi być idealny. Nie lada problem staje też przed gośćmi, którzy powinni podarować coś specjalnego, aby uczcić ten podniosły dzień.

Jak wybrać prezent z okazji Komunii Świętej?

Przede wszystkim zastanów się, co będzie najlepszym podarunkiem dla dziecka w wieku 9 lat. Nie zapomnij o tym, że gust dziewczynek jest zupełnie inny niż chłopców. Warto również prezent komunijny wcześniej przedyskutować z rodzicami dziecka albo innymi członkami rodziny. Dzięki temu unikniesz niechcianego prezentu lub zdublowanego pomysłu.

Pamiętaj, że Pierwsza Komunia to nie urodziny, ale wydarzenie religijne, dlatego warto, aby dziecko dostało także coś, co będzie przypominało mu o tym pięknym dniu. Możesz podarować Biblię. Wybierz wersję klasyczną albo dla dzieci - z obrazkami, czy w wersji komiksowej. Dobrym pomysłem jest także złoty łańcuszek. Spróbuj wybrać coś delikatnego, eleganckiego i uniwersalnego.

Czy prezent na komunię musi być drogi?

Wybór podarunku z tej okazji nie należy do łatwych. Co kupić dziecku, jaką kwotę na to przeznaczyć? Jak podejść do wyboru prezentu ? Podobnie jak w przypadku wesela, im bliższe pokrewieństwo i stosunki z jego rodziną, tym bardziej wypada podarować prezent o większej wartości. Możesz wybrać praktyczny prezent w postaci kursu językowego, sportowego, czy związanego z konkretną umiejętnością dziecka. Oryginalnym pomysłem jest wycieczka lub wakacyjny wyjazd. Nie brakuje także ciekawych propozycji wśród sprzętu sportowego czy elektroniki. Ale co wybrać? Pamiętaj, czasy się zmieniają i to, co było modne 10 lat temu, teraz odchodzi do lamusa. Na kolejnych stronach tej galerii znajdziesz TOP 10 komunijnych prezentów na ten rok.

