W Polsce wciąż wielu młodych ludzi wybiera wynajem mieszkań zamiast zakupu czegoś własnego. Okazuje się jednak, że wcale nie jest to najtańsze rozwiązanie. Mogłoby się wydawać, że taniej jest wynajmować niż spłacać raty kredytu przez kolejne lata, ale tymczasem badania pokazują, że wynajmując mieszkanie przez 15 lat, moglibyśmy mieć już własne. A jak to wygląda w innych krajach europejskich?

Koszt wynajmu mieszkań w krajach Unii Europejskiej

Jak wynika z szacunków Lion’s Banku, wynajęcie mieszkania w Polsce jest jednym z najdroższych w Europie. Uśredniając w Polsce wynajmowanie mieszkania opłaca się tylko przez 15 lat. Potem wartość wynajmu przekracza wartość średniej cenowo nieruchomości. Dla porównania średnia dla Unii Europejskiej zakłada 26 lat wynajmu mieszkania.

Jak długo opłaca się wynajmować mieszkania?

Wszystko zależy od kraju, w którym żyjemy. W Polsce niestety opłacalność wynajmu jest najkrótsza, wynosi 15 lat. Lepiej jest w Czechach, tam można wynajmować, nie tracąc, przez 23 lata. W Niemczech ten okres wynosi 30 lat, a we Francji 34 lata. Najlepiej sytuacja ta wygląda w Austrii. Cena zakupu mieszkania w centrum Wiednia wynosi 1,3 mln euro, a jego czynsz najmu wynosi 2,3 tys. euro. To oznacza, że wynajmowanie tam mieszkania jest opłacalne aż przez 40 lat!

Dlaczego Polacy wybierają wynajem a nie zakup własnego "M"?

Powyższe dane wskazują na to, że Polacy powinni jak najszybciej decydować się na zakup własnego mieszkania. Im dłużej zwlekają, tym wynajmowanie staje się po prostu za drogie. Jest jednak coś, co wciąż powstrzymuje nas przed kupnem nowego mieszkania. Oczywiście są to polskie zarobki.

Przeciętny Kowalski musi pracować na swoje mieszkanie dwa razy dłużej niż Niemiec, który średnio zarabia 3-4 razy więcej. Anglik mimo, że mieszkania w Wielkiej Brytanii są 4 razy droższe niż w Warszawie, musi odkładać na swoje ‘M’ tylko rok dłużej niż przeciętny Polak.

W wielu przypadkach jedynym wyjściem dla Polaka, by posiadać własne mieszkanie, jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego na wiele lat. Nie każdy jednak wciąż uważa, że jest to najlepsze rozwiązanie.

Na podstawie materiałów prasowych Media Forum