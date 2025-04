Zdaniem dorosłych Polaków biorących udział w badaniu LEGO Play Well 2022 Adults Study* zabawa klockami LEGO niesie za sobą szereg korzyści w codziennym życiu. Wg 88% ankietowanych kreowanie kolejnych budowli pozwala się relaksować, a zdaniem 83% pytanych osób – zwiększa kreatywność. Co ważne, klocki LEGO mogą stać się także okazją do odkręcenia się z codziennego wiru służbowych obowiązków, na co wskazało 87% ankietowanych, a dla 74% osób – jest to okazja do zachowania młodości ducha.

Uważamy, że najlepsze prezenty to te, które tworzą trwałe wspomnienia i pozwalają otworzyć nam przestrzeń do wspólnego spędzenia czasu w kreatywny sposób. Zestawy LEGO Botanicals mogą stać się właśnie okazją do tego, żeby tegoroczne Walentynki oraz inne okazje, nie były świętem samym w sobie, lecz zaproszeniem do wspólnej kreatywność – podkreśla Maciej Selinski, CEO LEGO Polska.

Zbliżające się Walentynki mogą stać się, dzięki kolekcji LEGO Botanicals, czymś więcej, aniżeli tylko chwilowym obdarowaniem ukochanej osoby bukietem kwiatów. Skutkiem wyjścia poza dotychczasowe schematy będzie uradowana twarz kogoś bliskiego, który w momencie rozpakowania zestawu zdaje sobie sprawę z możliwości wspólnego kreowania idealnego bukietu symbolizującego dzień zakochanych.

Zestawy wchodzące w skład kolekcji LEGO Botanical:



LEGO Icons Bukiet Róż (10328)

Budowanie tego bukietu LEGO jest czystą przyjemnością. To tuzin czerwonych róż, w tym cztery w pełnym rozkwicie, cztery kwitnące i cztery pąki z długimi zielonymi łodygami do ułożenia w wazonie, a także cztery gałązki białych gipsówek z małymi białymi kwiatami. Bukiet będzie stanowił elegancką ozdobę każdego wnętrza.

LEGO Icons Bukiet Kwiatów Polnych (10313)

Wręczanie i otrzymywanie kwiatów zawsze sprawia radość, a ten model bukietu dodaje element ponadczasowości do tego sezonowego upominku. Dlaczego nie uczcić wyjątkowej okazji, wysyłając bliskiej osobie kwiaty, które nigdy nie zwiędną ani nie trzeba czekać na ich wiosenny rozkwit? Bukiet Kwiatów Polnych zawiera 8 gatunków kwiatów, które zasieją radość w każdym pomieszczeniu, w którym się znajdą.

LEGO Orchidea (10311)

Zestaw pozwala stworzyć unikalny roślinny wystrój w domu. Inspirowany prawdziwymi orchideami model ma pięć liści u podstawy oraz dwa ruchome korzenie powietrzne, które nadają roślinie realistyczny wygląd. Czas spędzony przy składaniu tego modelu pozwala rozwinąć swoją kreatywność widząc jak piękna orchidea rośnie w naszych dłoniach.

