udane wakacje a feng shui

Feng shui dotyczy przestrzeni, w jakiej przebywa człowiek, a przestrzeń, która dotyczy wakacji, jest szczególna. Szczególna, gdyż w stosunkowo krótkim czasie ma zregenerować nas psychicznie i fizycznie. Dlatego warto zadać sobie trudu i dobrze się do wakacji przygotować. Chociaż każdy z nas ma swoje indywidualne preferencje i oczekiwania, co do miejsca odpoczynku oraz sposobu, w jaki zregeneruje swoje siły, to istnieje wakacyjny fundament wspólny dla nas wszystkich.

Udane wakacje wg feng shui

Po pierwsze – wakacje powinny trwać minimum 13 dni

Pierwsze 3 dni naszych wakacji to czas na przystosowanie organizmu do nowych warunków. Zmieniamy klimat, zmieniamy menu i nasze codzienne nawyki. Nasz dzień wygląda inaczej niż dotychczas. W zasadzie nie mamy obowiązków albo są to inne obowiązki (np. zdążyć na posiłek). Poznajemy też nowych ludzi, nowe miejsca i powstają nowe nawyki. Po trzech dniach już wszystko jest opanowane i można zacząć odpoczywać.

Kolejne 7 lub więcej dni to prawdziwe wakacje i czas, który powinnyśmy wykorzystać na regenerację zarówno fizyczną jak i psychiczną. Na to jak powinniśmy spędzić ten czas, ma wpływ typ naszej osobowości, a także nasze pragnienia, marzenia i to jak żyjemy na co dzień, jaką mamy pracę, jakie relacje towarzyskie itp.

Generalnie osoby typu jang żyjące, na co dzień w rytmie jin na pewno będą chciały spędzić ten czas w rytmie jang, czyli w pełnym słońcu, w towarzystwie przy muzyce albo sportach ekstremalnych.Osoby o temperamencie jang, żyjące w rytmie jang będą pragnęły wakacji typu jin.

Jeśli ktoś ma osobowość jin a na co dzień żyje w środowisku jang na wakacjach będzie chciał być sobą i będzie unikał sytuacji jang, a leniuchowanie często w samotności i w cieniu przy książce będzie jego regeneracyjnym jin. I na koniec osoba jin prowadząca spokojne życie jin na wakacjach powinna regenerować się w rytmie jang, ale w tym przypadku jang może się sprowadzić jedynie do leniuchowania w pełnym słońcu.

Kiedy nasze wakacje się skończą warto dać sobie kolejne 3 dni na odwrócenie rytmu wakacyjnego w rytm codzienny. W psychologii znany jest syndrom post-holiday spleen, czyli spadek formy po wakacjach. Zalecam więc, aby po wakacjach odpocząć 3 dni we własnym domu i płynnie przejść z rytmu wakacyjnego na znany nam rytm codzienny.

Po drugie – na wakacjach odkryj w sobie dziecko

Czyli rób to, na co masz ochotę i niech to będzie zupełnie coś innego niż w twoim codziennym życiu. Zmień menu, próbuj nowych potraw, staraj się jeść regularnie i najlepiej jak dziecko, co 3 godziny, ale małe posiłki. Podziwiaj widoki, wschody i zachody słońca. Bądź blisko z zapachami, dźwiękami i widokami natury. W ten sposób oczyścisz umysł z niepotrzebnych myśli i zrobisz miejsce dla nowych inspiracji. Bądź uśmiechnięta, wyprostowana i staraj się tak ubierać, aby zwrócić na siebie uwagę. Życzliwe spojrzenia i uśmiechy ludzi, którzy ciebie otaczają wprawią ciebie w dobry nastrój i ułatwią nawiązanie nowych znajomości. Pamiętaj też o sesji zdjęciowej z wakacji, do której warto się przygotować. Nigdy nie wiadomo, kiedy i kto będzie oglądał twoje zdjęcia. Nie pozwól, aby nadmiar czegokolwiek (słońca, ludzi, używek) zniszczył twoje wspomnienia albo sprowadził je do poziomu – niewiele pamiętam - tyle się działo! Z wakacji masz przywieźć pamiątki, piękne zdjęcia i piękne wspomnienia oraz nowe pomysły i być może nowe znajomości.

Po trzecie – wybierz odpowiednie miejsce i czas na swoje wakacje

Nie ma większego znaczenia, czy jedziemy pod namiot, do gospodarstwa agroturystycznego, do hotelu, pensjonatu albo apartamentu. Nie ma znaczenia, czy wakacje spędzamy w kraju czy za granicą. Nie jest też ważne, czy będziemy przebywać w skromnym czy luksusowym obiekcie. Nawet najbardziej ekskluzywne wakacje mogą być fatalne, a z pozoru skromne mogą zapaść w pamięć do końca życia. Dlaczego? Najważniejszy jest pomysł na wakacje i klimat miejsca. Jeśli ktoś nie znosi upału i wybierze się w szczycie sezonu na południe Włoch do hotelu bez klimatyzacji oddalonego od morza albo zlokalizowanego przy ruchliwej ulicy, to może czuć się rozczarowany. Podobne rozczarowanie może przeżyć osoba, która nie cierpi wiejskich klimatów, a z jakiegoś powodu wybrała się do gospodarstwa agroturystycznego.

Jeśli już wiemy, gdzie chcemy jechać, zadbajmy, aby widok z naszych okien był pierwszą miłą chwilą każdego wakacyjnego dnia. Sprawdźmy też czy łóżko, na którym śpimy stoi wezgłowiem w naszym dobrym kierunku. Tu przyda się znajomość własnej liczby KUA. Generalnie ludzie z grupy zachodniej powinni kierować się głową na zachód, a ludzie z grupy wschodniej na wschód, północ lub południe. Dobrze ustawione łóżko zapewni dobry sen i dobry humor. Jeśli sporo czasu spędzamy na plaży, też powinniśmy pamiętać o naszych dobrych i złych kierunkach geograficznych.

To wszystkie fundamentalne zasady feng shui dotyczące wakacji. Mam nadzieję, że się przydadzą i życzę wszystkim czytającym ten tekst baaaaardzo udanych wakacji z feng shui.

