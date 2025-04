Związek według Księgi Przemian

Harmonijny związek to marzenie wielu z nas. Tak kobiet jak i mężczyzn. Jednak każdy ma swoje indywidualne wyobrażenie o tym, czym jest harmonijny związek. Aby móc udzielić wskazówek jak zbudować udany związek najpierw trzeba zdefiniować, czym taki związek jest. I tu z pomocą przychodzi Księga Przemian ( I Cing) - zbiór najstarszych tekstów o chińskiej filozofii i kosmologii, która opisuje czym jest związek dwojga ludzi.

Związek symbolizuje obcowanie i wzajemną bliskość. Związek to praca zespołowa, współpraca i partnerstwo a także szczerość i uczciwość. Więzi są czymś radosnym i służą jednoczeniu się. Człowiek potrzebuje związków z ludźmi i otaczającym go światem. Nie należy izolować się od bliskich kontaktów z innymi. Jednak, aby móc się związać trzeba zwalczać swoje nadmierne poczucie własnej ważności. Ono nie pozwala zbliżyć się do innych na tyle, aby nawiązać bliski kontakt. Najpierw trzeba spełniać życzenia innych, aby później nasze życzenia były spełniane.

Przyjrzyjmy się kluczowym słowom, którymi ta mająca ponad 3 tysiące lat wyrocznia opisuje związek: obcowanie i wzajemna bliskość, praca zespołowa, współpraca i partnerstwo. Szczerość, uczciwość, radość i jednoczenie się. A co szkodzi budowaniu harmonijnych więzi między ludźmi? Nadmierne poczucie własnej ważności.

Jakiej rady udziela I Cing tym, którzy chcą budować harmonijny związek? Najpierw trzeba spełniać życzenia innych, aby później nasze życzenia były spełniane.

Opis związku zawarty w Księdze Przemian jest opisem uniwersalnym i dotyczy wszystkich związków międzyludzkich. Uzupełniłabym ten opis o jeszcze jedno ważne słowo – miłość.To ona powoduje, że dwoje ludzi pragnie spędzić ze sobą życie i to ona jest początkiem każdego związku między mężczyzną i kobietą. Na początku drogi zakochanej pary często na pierwszy plan wysuwa się nieodłączna towarzyszka miłości – namiętność. Jednak namiętność związana jest z elementem Ognia i ma jego cechy, czyli jest przesycona emocjami, bardzo ekspresyjna i jak ogień może być w takim samym stopniu miła, ciepła i inspirująca jak niszczycielska i niebezpieczna.

Namiętność jest nietrwała i może się szybko wypalić. Jak wiemy wypalony Ogień tworzy Ziemię i z tym właśnie elementem związana jest miłość. Ziemia to poczucie bezpieczeństwa, chęć niesienia pomocy i opieki. To potrzeba założenia i posiadania rodziny oraz spełniania się w roli matki i ojca. Ziemia to matka rodzicielka, karmicielka i symbolizuje kobietę, również w znaczeniu opiekunki domowego ogniska.

W tym miejscu możemy skupić się na opisie związku zawartym w I Cing. Jeśli mówimy o dojrzałym związku to: obcowanie i wzajemna bliskość, praca zespołowa, współpraca i partnerstwo oraz szczerość, uczciwość, radość i jednoczenie się, są jak najbardziej pożądanymi cechami.

Harmonijny związek mogą stworzyć ludzie, którzy pamiętają o wspólnym celu, potrafią współpracować, szanują siebie nawzajem i nie maja nadmiernego poczucia własnej ważności, czyli nie stawiają własnych potrzeb ponad potrzeby rodziny czy partnera. Jednym, słowem element Ognia w postaci namiętności daje iskrę, inspirację do rozpalenia emocji między partnerami. Nie daje jednak gwarancji, że taki stan uniesienia będzie trwał wiecznie. Wręcz przeciwnie, daje pewność, że ogień namiętności kiedyś się wypali, ale na jego podstawie może zrodzić się prawdziwa miłość, która da poczucie bezpieczeństwa i podstawy do stworzenia harmonijnego związku.

Teoria 5 Praelementów

Jednak należy pamiętać, że nic nie jest nam dane raz i na zawsze. Wszystko podlega ciągłym zmianom, przemianom i niestety może przeminąć. Feng shui zna jednak sposoby na wzmacnianie więzi międzyludzkich i nie są to żadne magiczne przedmioty ani zaklęcia. Proponuje, abyśmy wykorzystali w procesie budowania harmonijnego związku Teorię 5 Praelementów. Wspomniałam już, że element Ognia to namiętność. Ogień tworzy kolejny element, czyli Ziemię, która symbolizuje miłość. Po Ziemi mamy kolejny element - Metal i jego rola sprowadza się do skupienia się na sobie, wyciszenia się i zajrzenia do własnego wnętrza, aby zastanowić się, czego pragniemy od życia.

Dalej mamy element Wody, która symbolizuje posługiwanie się intuicja, ale również komunikację, czyli rozmowę. Po Wodzie pojawia się element Drzewa i jest symbolem ciągłego rozwoju, zdobywania nowych umiejętności, zawierania znajomości, posiadania pasji i wnosi do związku świeżość i nowe doznania. Element Drzewa podsyca element Ognia, czyli namiętność. I tak wykorzystujemy cały tworzący cykl 5 Praelementów dla ciągłego rozwijania i doskonalenia harmonijnego związku.

Teoria 5 Praelementów w praktyce



Kiedy znajdziemy się w elemencie Ziemi i planujemy wspólna przyszłość (wspólny kredyt, rachunki do zapłacenia, dzieci i cały proces ich wychowywania oraz podział obowiązków praca-dom) nie możemy zapominać o pozostałych elementach i zdać się wyłącznie na działanie Ziemi. Jeśli nasz związek zdominuje Ziemia to wedrze się do niego rutyna i nuda (ciemna strona elementu Ziemi). Sięgamy, zatem po pomoc kolejnego elementu – Metalu.

Podarujmy sobie od czasu do czasu chwilę sam na sam ze sobą, aby przypomnieć sobie o swoich pasjach marzeniach, starych znajomych. Zapytajmy siebie, czego w tym momencie najbardziej nam brakuje, co chcielibyśmy zrobić, zjeść, zobaczyć, przeczytać, obejrzeć, itp. Kiedy już uda nam się porozmawiać z własnym Ja i wiemy, co może wnieść radość do naszego życia porozmawiajmy o tym z naszym partnerem.

Teraz wykorzystujemy element Wody, który odpowiedzialny jest między innymi za komunikację. Być może okaże się, ze nasz partner ma podobne przemyślenia tylko nie uświadamiał ich sobie lub obawiał się ujawnić. Po zwerbalizowaniu własnych oczekiwań czas na element Drzewa, który odpowiedzialny jest za kreatywność i powiew świeżości w związku. Innymi słowy element Drzewa to pomysły na przerwanie rutyny i jej towarzyszki nudy.

Oczywiście zmęczenie i przepracowanie nie może być usprawiedliwieniem dla braku radości i rozrywki. Element Drzewa ma wnieść do związku właśnie radość i rozrywkę. Może się okazać, że para znajdzie wspólną pasję i na przykład zaczną razem chodzić na kurs tańca lub będą razem jeździć na rowerze czy biegać. Pomysłów na wspólne spędzanie czasu poza murami domu może być wiele.

Może się tak zdarzyć, że para nie znajdzie wspólnej pasji - przecież mają prawo mieć różne temperamenty, różne upodobania czy potrzeby. Wtedy każde z nich powinno realizować się indywidualnie. Dzięki temu znajdzie się więcej pretekstów do rozmów na inne tematy niż sprawy domu.

Najgorsze, co mogłoby przytrafić się takiej parze to brak tolerancji i nadmierne poczucie własnej ważności. Przecież dwoje różnych ludzi może wnieść więcej do związku niż dwoje takich samych ludzi. Tak, więc element Drzewa ma zainspirować związek do dostarczania sobie radości i rozrywki. Ten powiew świeżości elementu Drzewa jest jak powiew świeżego powietrza, które podsyca gasnący element Ognia w związku.

Pomału koło się zamyka i wracamy do punktu wyjścia, czyli tego, co dało iskrę rozniecającą ogień namiętności, który doprowadził dwoje ludzi do decyzji o związaniu się na dobre i na złe. Element Ognia podsyca erotyzm i emocje w związku i tym samym tworzy kolejny element, czyli Ziemię, która daje nam poczucie bezpieczeństwa, wzajemna bliskość, prace zespołowa, partnerstwo i uczciwość oraz radość z bycia we dwoje. Za każdym razem, kiedy przejdziemy przez cały cykl tworzący 5 Praelementów wznosimy się o poziom wyżej i przechodzimy przez kolejne etapy trwania i rozwoju związku.

I Cing udziela rady: zwalczaj swoje nadmierne poczucie własnej ważności. Ono nie pozwala zbliżyć się do innych na tyle, aby nawiązać bliski kontakt. Najpierw trzeba spełniać życzenia innych, aby później nasze życzenia były spełniane.

Ta rada jest ważna i trudna do zastosowania. Czasy, w jakich żyjemy nauczyły nas, że na pierwszym miejscu powinniśmy stawiać siebie i swoje potrzeby. Niestety taki styl życia i bycia nie służy związkowi. Jest też z punktu widzenia feng shui niepotrzebnym marnowaniem energii, gdyż jest postawą bardzo Jang – wezmę sobie, należy mi się zawalczę zdobędę, postawię na swoim.

Przeciwieństwem strategii Jang jest strategia Jin, czyli podzielę się tym, co mam, bo sprawia mi to przyjemność, zaopiekuje się kimś, bo daje mi to radość, nie będę marnować swojego cennego czasu na niepotrzebne dyskusje, beznadziejne sprawy czy osoby. Strategia Jin jest jak długofalowa inwestycja. Całe nasze dobro, uprzejmość, łagodność i dystans do zdarzeń i ludzi procentują z dnia na dzień i wrócą do nas we właściwym momencie.

Budowanie harmonijnego związku jest procesem długofalowym i pracą zespołową. Oboje partnerzy muszą świadomie podjąć się tego wyzwania.

Oczywiście są związki, którym ta praca przychodzi dość łatwo i cały proces przebiega płynnie. Są też takie, które przeżywają ciągłe kryzysy i muszą się bardziej starać.

Remedia wspierające związek



Istnieją remedia feng shui wspierające budowanie harmonii w związku. Należy jednak pamiętać, że żadne remedia nie zastąpią naszej świadomej obecności w związku, naszego nastawienia do partnera i naszej odporności na próby, którym co jakiś czas związek jest poddawany. Remedia mają za zadanie przypominać nam, co jest dla naszego partnerstwa ważne i mają ułatwić przepływ dobrej energii w naszej przestrzeni tak, abyśmy unikali niepotrzebnych napięć i korzystali z okazji do budowania wspólnego szczęścia.