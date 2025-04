Teksty na zgaszenie powinniśmy mieć zawsze z tyłu głowy, żeby móc prowadzić inteligentną i zabawną konwersację. Potocznie uważa się, że „zgasić kogoś”, to pozbawić go pewności siebie, uciąć dyskusję, lub zwyczajnie się odgryźć. Ale jak to zrobić, kiedy zwykle najlepsze riposty przychodzą po fakcie? Podpowiadamy kilka zgrabnych tekstów, które zamkną usta niemiłym osobom.

Spis treści:

1. Teksty na zgaszenie kogoś

2. Śmieszne teksty na zgaszenie

3. Mądre teksty na zgaszenie

4. Czego unikać przy ripoście?

W luźnej rozmowie możemy sobie pozwolić na odrobinę fantazji. Zdenerwował cię sąsiad albo koleżanka z pracy? Możesz się odgryźć w zabawny sposób.

Gdyby Szekspir cię znał, to by napisał więcej tragedii.

Weź się następnym razem brokatem obsyp, jak chcesz zabłysnąć.

W blasku mojej cudowności możesz się niestety, tylko poopalać.

Gdzieś ty był, jak rozum rozdawali?

Wyglądasz, jak przez okno.

Zmień płytę, bo nudny jesteś.

Twierdzisz, że to, co mówię, jest chamskie? Ciesz się, że nie słyszysz tego co myślę.

Jak długo nad tym myślałeś?

To, że jestem dla ciebie uprzejmy, nie znaczy, że cię lubię.

Jak cię słucham, to trochę chce wysłać SMS o treści „pomagam”.

W rozmowie z przyjaciółmi możemy pozwolić sobie na więcej. Dlatego poniższe teksty na zgaszenie są zabawne, a nawet na granicy przyzwoitości.

Nie bądź taki do przodu, bo się sznurówki wyprzedzają.

Turlaj dropsa.

Milcz jak do mnie mówisz.

Przyjdź z kimś mądrzejszym, bo cię nie rozumiem.

Fikasz? Pierdnę i znikasz.

Wyrobiłeś się, jak guma w majtkach.

Jesteś rozwinięty, jak papier toaletowy.

Jesteś genialny, jak szczur doświadczalny.

Palnąłeś jak łysy grzywką o kant koła.

Nie przeżywaj tak, bo majtek nie dopierzesz.

Czasami zdarza się, że prowadzimy z kimś rozmowę na wysokim poziomie i nie wypada rzucić tekstem rodem z rynsztoka. Zatem podpowiadamy, jak się odgryźć w inteligentny sposób.

Nie mieścisz się w brodziku moich intelektualnych potrzeb.

Czekaj, czekaj – muszę to zapisać, ponieważ to sentencja godna najlepszych filozofów.

Twoja indolencja intelektualna nie obliguje do prowadzenia z tobą dłużej tej niemerytorycznej konwersacji.

Wiesz, gdy na ciebie tak patrzę, to zaczynam wierzyć w teorię Darwina.

W dzisiejszych czasach trudno być nawet głupim, sam to wiesz.

Gdybyś spadł ze swojego ego na swoje IQ, to byś się zabił.

Czy to, aby na pewno informacja przeznaczona dla mnie?

Nie interesuj się moim życiem, bo może się okazać tak fascynujące, że się swoim rozczarujesz.

Braki wykształcenia, tak samo jak uzębienia są niewidoczne, ale dopóki się gęby nie otworzy.

Twój poziom nie jest wysoki, wręcz ujemny. Niestety, ale potwierdzasz to w każdej konwersacji.

Każdemu z nas zdarzy się czasem rzucić dobrym tekstem, który kogoś zgasi, lub przynajmniej wybije z pantałyku. Jednak warto znać umiar.

Nie na wszystko możemy sobie pozwolić w rozmowie, nawet z najbliższymi. Z pewnością nie powinniśmy stosować gróźb, które nie tylko podlegają karze, ale również mogą zostawić trwałe ślady na psychice rozmówcy. Niektórzy mogą potraktować nasze żarty zbyt poważnie, dlatego czasami warto sobie odpuścić przytyki i prowadzić dyskusje w dyplomatyczny sposób.

Na pewno powinniśmy unikać wypominania rodziny, uderzać w bardzo osobiste i bolesne kwestie oraz zrezygnować z wytykania mankamentów urody.

Możemy za to pozwolić sobie na celne uwagi sytuacyjne, popularne teksty odrzucające zaloty niechcianego adoratora, legendarne riposty z filmów i żarty z przymrużeniem oka.

