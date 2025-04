Choć Pentax, to firma o znacznie mniejszym udziale w rynku fotograficznym niż Nikon, czy Canon to swojego czasu była ona pionierem we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Przez ponad 30 lat bagnet K, był modyfikowany, a jego budowa pozostawała niezmienna. Dzięki temu każdy fotograf zmieniający aparat mógł korzystać ze starej optyki. Niestety producent w ostatnich latach odszedł od chwalebnej ciągłości i obecnie wykorzystanie części nowych korpusów z najstarszymi bywa utrudnione. Dla wszystkich posiadaczy starych aparatów lub optyki przyda się opracowanie poszczególnych modeli szkieł Pentaxa.

Pierwsza część to oznaczenie powłok antyodblaskowych. Następny człon to określenie serii, a więc odmiany zastosowanego bagnetu. Kolejny człon nazwy to ogniskowa, otwór względny obiektywu oraz symbole najważniejszych zastosowanych technologii.

Macro – Pentax nie podchodzi restrykcyjnie do oznaczenia Macro – by je otrzymać, obiektyw powinien zapewniać skalę odwzorowania 1:2.

Fish-Eye – Oznacza obiektywy typu rybie oko (fish-eye), czyli szerokokątnych szkieł o charakterystycznej, krzywoliniowej perspektywie.

SP – (Super Protect) Tak określane są dodatkowe powłoki ochronne nanoszone na przednią soczewkę niektórych obiektywów.

AL – (Aspherical) Symbol obiektywów wyposażonych w soczewki asferyczne. Ich zastosowanie pozwala skorygować aberrację sferyczną, na wystąpienie której szczególnie narażone są jasne, szerokokątne zoomy. Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania soczewek asferycznych są łatwiejsze uzyskanie równomiernego rozkładu światła w kadrze oraz skorygowanie zniekształceń geometrycznych, a także zredukowanie liczby soczewek, z których składa się obiektyw.

[IF] – (Internal Focusing) W ten sposób oznaczona są obiektywy, w których zastosowano system wewnętrznego ogniskowania. Ponieważ podczas ustawiania ostrości porusza się wewnętrzna grupa soczewek o małej bezwładności, ogniskowanie może być szybsze. System wewnętrznego ogniskowania poprawia też szczelność obiektywu.

SMC – (Super-Multi-Coating) Oznaczenie opatentowanych w 1971 roku wielowarstwowych powłok przeciwodblaskowych. Cieszą się one opinią jednych z najlepszych na świecie. Spotkać można starsze obiektywy Pentaxa, które mają powłoki przeciwodblaskowe, jednak nie są to powłoki SMC.

Ghostless – Nazwa nowych powłok przeciwodblaskowych, po raz pierwszy zastosowanych w 1997 roku w obiektywie P-FA 43/1.9 Limited. Ze względu na wysoki koszt wykonania, powłoki te zarezerwowane są dla obiektywów "z górnej półki".

QFS – (Quick-Shift Focus) Funkcja pozwalająca na ręczne przeostrzanie bez konieczności przełączania na tryb manualny w aparacie.

ED – (Extra-low Dispersion) Informacja o zastosowaniu soczewek ze szkła niskodyspersyjnego, co pozwala zmniejszyć natężenie aberracji chromatycznej.

SDM – (Supersonic Direct-drive Motor) Tak Pentax oznacza pierścieniowy silnik napędu AF, zapewniający szybkie i ciche ogniskowanie. Pierwszymi obiektywami Pentaxa wyposażonymi w silniki SDM są (a w zasadzie będą) modele SMC DA* 16-50 mm F2.8 ED AL [IF] SDM i SMC DA* 50-135 mm F2.8 ED [IF] SDM. Korzystać będą one z zasilania poprzez styki systemu Power Zoom (bagnet w wersji KAF2), zatem obecnie jedynym aparatem Pentaxa przystosowanym do pracy z tymi obiektywami jest K10D (oraz bliźniaczy Samsung GX-10).

Power Zoom – Funkcja niektórych korpusów małoobrazkowych i obiektywów sprzed ery cyfrowej pozwalająca m.in. na zmianę ogniskowej obiektywu z poziomu aparatu. W najnowszym modelu K10D styki systemu Powerzoom odpowiadają za zasilanie silnika ultradźwiękowego SDM.

Serii obiektywów typu K było bardzo dużo stąd warto również zapoznać się z ich poszczególnymi odmianami.

SMC Pentax – Pierwsza seria obiektywów z bagnetem K, a zatem manualnych. Wszystkie informacje pomiędzy obiektywem, a korpusemprzekazywane są mechanicznie. Ich użyteczność w korpusach z bagnetem KAF może być ograniczona. Ich przydatność należy sprawdzić w dokumentacji aparatu.

SMC Pentax-A –Pierwsza seria obiektywów, które umożliwiają korpusowi pracę w trybie priorytetu czasu ekspozycji oraz pełnej automatyki. Na pierwszy rzut oka wyróżniają się jedynie dodatkową pozycją Zmiany objęły jednak również mocowanie bagnetowe (ta odmiana nazywa się KA) – od tej pory ruch dźwigni domykającej przysłonę jest proporcjonalny do ustawianego otworu względnego. Na bagnecie pojawiły się również styki elektryczne.

SMC Pentax-DA – seria obiektywów Pentaxa przeznaczona wyłącznie do współpracy z niepełnoklatkowymi lustrzankami cyfrowymi. Ze względu na mniejsze pole obrazowe, w lustrzankach analogowych część z nich da obraz z bardzo silnym winietowaniem lub wręcz zaczernionymi narożnikami.

SMC Pentax-F – drugie, podejście Pentaxa do systemu autofokus. Obiektywy tej serii mają bagnet KAF i korzystają z napędu AF wbudowanego w korpus aparatu, przenoszonego mechanicznym sprzęgłem znajdującym się w obrębie bagnetu. Pojawił się również siódmy styk elektryczny, którym obiektyw informuje korpus o swojej ogniskowej, ustawionej odległości ostrzenia, wartości ustawionej na pierścieniu przysłony oraz rozmiarach obiektywu.

SMC Pentax-M – Druga seria obiektywów Pentaxa z bagnetem K, pojawiła się wraz z wprowadzeniem korpusów serii M.

SMC Pentax-FA – druga generacja obiektywów Pentaxa przystosowanych do napędu AF. Część z nich zawiera funkcje Power Zoom, dlatego wykorzystują bagnet KAF2, zawierający dwa dodatkowe styki sterujące działaniem tej funkcji.

SMC Pentax-FA J – budżetowa seria obiektywów z autofokusem, pozbawionych pierścienia przysłon. Z najstarszymi korpusami wyposażonymi w bagnet, K pracują tylko przy pełnym otworze przysłony. W pozostałych przypadkach zachowują się jak obiektywy serii A, F lub FA.