Cytaty motywacyjne będą pomocne, gdy szukasz pracy, starasz się o awans, dostałaś nową posadę lub prowadzisz własny biznes. Dodadzą energii w chwilowych spadkach formy, zmotywują do realizacji celów i wskażą odpowiedni kierunek.

Spis treści:

Najgorszą sytuacją jest ta, kiedy praca jest dla ciebie przykrym obowiązkiem i nie masz żadnej motywacji do codziennego działania. W życiu przede wszystkim warto dążyć do tego, aby robić to, co się naprawdę kocha. Mądre cytaty i przysłowia nie zmienią twojego życia same w sobie, ale mogą dodać ci "kopa do działania", np. do szukania swojej idealnej drogi zawodowej.

Oto garść cytatów motywacyjnych do pracy:

„Dwa najważniejsze dni Twojego życia to ten, w którym się urodziłeś oraz ten, w którym dowiedziałeś się, po co.” - Mark Twain

„Musisz odnaleźć to, co kochasz. Dotyczy to zarówno pracy, jak i kochanków.” - Steve Jobes

„Aby przebyć tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy krok.” - Bruce Lee

„Zbyt często ludzie pracują ciężko nad niewłaściwą rzeczą. Pracować nad właściwą rzeczą jest prawdopodobnie ważniejsze niż pracować ciężko.” - Caterina Fake

„Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości.” - Amelia Earhart

„Chi dorme, non piglia pesci” - wł. kto śpi, nie łowi ryb, odpowiednik polskiego "kto rano wstaje..."

fot. Cytaty motywacyjne/Adobe Stock, Gorodenkoff

Sukces życiowy w dużej mierze zależy od twojego nastawienia do osiągania swoich celów. Optymistyczne cytaty i złote myśli na każdy dzień to świetny sposób na rozpoczęcie poranka przy gorącej kawie lub herbacie. Jeśli chcesz coś osiągnąć, odnieść sukces, kieruj się tymi radami i powtarzaj je sobie w chwilach największych kryzysów.

„Być może urodziłaś się bez skrzydeł. Ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć.” - Coco Chanel

„Nie ma nic złego w świętowaniu sukcesu, ale ważniejsze jest wyciągnięcie nauki z porażki.” - Bill Gates

„Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione.” - Nelson Mandela

„Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu.” - Napoleon Bonaparte

„Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.” - Winston Churchill

Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi.” - David Lloyd George

„I tylko jedno może unicestwić marzenie – strach przed porażką.” - Paulo Coelho

„Twój los zależy od Twoich nawyków.” - Brian Tracy

„Poczucie humoru dobrze amortyzuje życiowe wstrząsy.” - Phil Bosmans

„Mistrzowie grają dotąd, aż grają dobrze.” - Billie Jean King

fot. Cytaty motywacyjne/Adobe Stock, MarekPhotoDesign.com

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.01.2020.

