Kawa może być czarna, zabielona mlekiem, z dodatkiem czekolady albo sosu karmelowego. Niektórzy lubią kawę z mlekiem, inni mleko z kawą, jeszcze inni sięgają po kawę zieloną, ale jedno łączy wszystkich kawoszy: bez tego czarnego jak noc napoju trudno zacząć poranek. Oto cytaty o kawie, które możesz powiesić jako dekorację mieszkania oraz garść ciekawostek o tym, jak Włosi postrzegają picie kawy.

Reklama

Spis treści:

Kawa ma zwolenników i przeciwników. Jedni doskonale sobie bez niej radzą, inni nie potrafią zacząć bez niej dnia i zamiast budzika wykorzystują dźwięk mielenia kawy. Jeśli należysz do prawdziwych fanów kawy albo pijesz ją okazjonalnie, na pewno spodobają ci się te cytaty.

Możesz je powiesić w ramce w kuchni albo wykorzystać w inny sposób, np. jako tapetę w telefonie. Patrząc na nie, dzienna dawka kofeiny znacznie się zwiększa, a kolejne filiżanki smakują doskonale!

Nie ma nic słodszego niż filiżanka gorzkiej kawy

Nie możesz kupić szczęścia, ale możesz kupić kawę

Wschód słońca najlepiej oblewać filiżanką dobrej kawy

Kawa pachnie jak świeżo zmielone niebo

Dobra kawa jest jak pierwsza miłość: pozostanie z tobą na zawsze

Żeby zrobić kawę, trzeba się obudzić, ale żeby się obudzić, trzeba zrobić kawę

Kawa to szczęście odmierzane w ziarnach

Jeśli masz zmartwienie – napij się kawy, jeśli się cieszysz – napij się kawy, jeśli jesteś zmęczony – napij się kawy. - M. Wojciechowska

Chyba zmniejszyłam stężenie krwi w moim układzie kofeinowym do akceptowalnego poziomu - A. Reynolds

Kawa to kawa, powinna być czarna i gorzka jak smar do czołgu - A. Pilipiuk

fot. Cytaty o kawie/Adobe Stock, Nomad_Soul

Jestem prawdziwą włoską duszą, dlatego często odwiedzam ten kraj, który stoi przede wszystkim dobrym jedzeniem i pyszną, gęstą kawą. Podczas ostatniej podróży postanowiłam, że zapytam Włochów, jaka jest ich ulubiona kawa. Zaczepiałam głównie restauratorów i baristów, ale także np. właścicieli i pracowników studia tatuażu.

Ulubiona kawa Włochów wychodzi z ekspresu kolbowego albo kawiarki. Najlepiej jeśli jest świeżo mielona, ale klasyczna kawa mielona także jest bardzo popularna, oczywiście pita w domu. Włoska kawa jest dużo gęstsza, niż ta, którą przygotowuje się w Polsce, niestety żaden z Włochów nie chciał zdradzić mi swoich sekretów - usłyszałam tylko, że to kwestia odpowiednich proporcji i stopnia zmielenia ziaren.

Dodatkowo Włosi najczęściej sięgają po espresso. Kawa ma być mocna, gorąca i wypita na szybko, a nie przygotowana w wielkim wiadrze i pita przez większość dnia, głównie na zimno. Kilka filiżanek w ciągu dnia ma dla nich większą wartość, niż jeden duży kubek. Nie należę do osób, które po kawie mają przysłowiowe oczy jak pięć złotych, ale po włoskim espresso mogłabym zrobić sześć kółek dookoła Koloseum i nawet się nie spocić.

We Włoszech przygotowywanie kawy to prawdziwy rytuał. Kiedy w domu sypię do ekspresu byle jaką ilość kawy, byle jak ubijaną w kolbie i parzoną w litrowym wiadrze, czuję się trochę głupio i bardzo tęsknię za prawdziwą włoską kawą.

Jak zamówić kawę we Włoszech?

Włosi mają jasno sprecyzowane pory dnia, kiedy można pić określone typy kawy. Oczywiście turyści często nie zwracają na to uwagi, jednak może się tak zdarzyć, że kelner czy barista spojrzy na ciebie dziwnie, jeśli po południu poprosisz o cappuccino. Kawy mocno mleczne co do zasady pije się do śniadania (oczywiście słodkiego). W ciągu dnia Włosi na szybko łapią espresso, ewentualnie espresso macchiato, czyli dosłownie "poplamioną kawę" - z niewielkim mlecznym kleksem.

Warto też pamiętać, że jeśli powiesz "un caffeè, per favore", dostaniesz klasyczne espresso. Jeśli chcesz zamówić coś innego, musisz sprecyzować, np. caffeè latte (kawa z mlekiem), caffeè macchiato (espresso z mlecznym kleksem), cappuccino, etc. Jeśli zamówisz tylko "latte", kelner przyniesie ci mleko.

Czy Włosi eksperymentują z kawą?

Większość Włochów, z którymi rozmawiałam, wybierają klasyczną kawę mieloną, przygotowaną w kawiarce lub ekspresie kolbowym. Tylko jedna osoba przyznała, że lubi bawić się wszystkimi kawowymi wymysłami jak kapsułki czy saszetki. Jedna osoba powiedziała, że nie pije kawy w ogóle, co było dla mnie i mojej przyjaciółki dużym zaskoczeniem, choć to może nieco stereotypowe podejście.

fot. Jaką kawę piją Włosi/Adobe Stock, leszekglasner

Jaka jest ulubiona marka kawy we Włoszech?

Włosi, z którymi rozmawiałam, wymieniali głównie 3 marki kawy, które królują w ich domach:

Lavazza,

Kimbo,

Illy.

Piją ją zwykle w wersji czarnej, czasem do śniadania rozpieszczają się chlustem spienionego mleka. Generalnie jednak kawa ma przede wszystkim dawać energię. W kawiarniach i lokalach bardzo popularną usługą jest caffeè al banco - jest to espresso, które pije się przy ladzie, bez siadania przy stoliku. Nawet podczas upałów Włosi piją gorącą kawę i rzadko sięgają po wersje mrożone czy z lodami.

W restauracji czasem spotykałam się z filiżankami brandowanymi nazwą MoKambo, ale nie mam pewności, czy w środku rzeczywiście była ta kawa. Podsumowując, Włosi są wierni głównie markom Lavazza oraz Illy, a także klasycznemu espresso lub espresso macchiato.

Włoskie przysłowia o kawie są pełne miłości, a dodatkowo brzmią naprawdę pięknie. Być może przemawia przeze mnie ślepa miłość do wszystkiego, co włoskie, ale dzień rozpoczęty dobrą włoską sentencją jest równie dobry, co dzień zaczęty dobrą kawą i słodkim rogalikiem.

La vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè — życie to piękna i niekończąca się podróż w poszukiwaniu idealnej filiżanki kawy.

…e all’ottavo giorno, Dio creò il caffè – …. a ósmego dnia Bóg stworzył kawę.

Il caffè, per essere buono, deve essere nero come la notte, caldo come l’inferno e dolce come l’amore — kawa, aby była dobra, musi być czarna jak noc, ciepła jak piekło i słodka jak miłość.

Portatemi via tutto tranne il mio caffeè - Zabierzcie mi wszystko, tylko nie moją kawę.

fot. Włoskie przysłowia i cytaty o kawie/Adobe Stock, YURII MASLAK

Reklama

Czytaj także:

Idealna kawa mrożona w domu

Czy kawa podnosi ciśnienie?

6 mitów na temat kawy