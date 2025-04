Od lat próbujemy doskoczyć do zachodnich standardów, ale to Skandynawia wiedzie prym w kwestii innowacji. W szwedzkim mieście Malmö powstał budynek przeznaczony wyłącznie dla posiadaczy dwóch kółek! Co go wyróżnia?

Gdy udamy się do Szwecji, jest niemal pewne, że na każdym kroku spotkamy rowerzystów i usłyszymy dźwięk dzwonków rowerowych. Skandynawia słynie z doskonałego stanu tras rowerowych i udogodnień dla rowerzystów. Co więcej, Dania, Norwegia czy Szwecja chcą przodować w kwestii dbałości o środowisko naturalne i szukają coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań eco friendly. I szukają od podstaw: aby rowerzystom lepiej się żyło, należy zadbać o infrastrukturę i budownictwo.

Jednym z najnowszych pomysłów szwedzkich architektów jest budynek mieszkalny w pełni przystosowany do ich potrzeb. Czemu jest wyjątkowy?

Mieszkanie dla rowerzystów

Podczas gdy w Polsce dwoimy i troimy się jak uzyskać coraz więcej miejsc parkingowych małym kosztem, w Szwecji zaczynają powstawać miejsca, w których właściciele czterech kółek są spychani niejako na margines. Jak podaje portal Fastcoexist.com, biuro architektoniczne "Hauschild + Siegel", zaprojektowało budynek mieszkalny (także z pomieszczeniami hotelowymi), który ma 7 pięter, 2 parkingi rowerowe, duże windy i szerokie korytarze. Wszystko to z myślą o tych, którzy na co dzień wybierają rower.

Samochodom wstęp wzbroniony

"Dom dla rowerzystów" to pomysł innowacyjny. Na próżno szukać tam parkingu dla samochodów czy nieszczęsnych progów. Ważne jest, by w prosty i bezkolizyjny sposób wjechać i wyjechać z mieszkania. Windy są przestronne i otwierają się z 2 stron, by nie trzeba było manewrować rowerem. Łatwa komunikacja i wygoda to klucze do sukcesu. Ma skutecznie zachęcić Szwedów do jeszcze bardziej zdrowego trybu życia i rezygnacji z samochodu na rzecz roweru.

Rowerowy raj

A co z dbałością o przestrzeń? Współcześnie posiadacze rowerów są skazani na pozostawianie ich na dworze i skazywanie na deszcz lub szarugę, często stawiają je też na balkonach czy korzystają z garaży przeznaczonych dla samochodów, by ich dwa kółka miały gdzie cierpliwie przeczekać zimę.

W przypadku "Domu dla rowerzystów", rowery można zaparkować... wszędzie: przed budynkiem, na wewnętrznym parkingu, pod drzwiami wejściowymi lub w środku, w mieszkaniu. Jest miejsce. Wszędzie. Architekci obiecują także możliwość wypożyczenia tzw. rowerów cargo, które przewiozą duże gabaryty, dzieci czy zwierzęta.

Oficjalnie budowa została zakończona, a pierwsi lokatorzy będą się mogli wprowadzić w grudniu 2016 roku. W budynku mieści się także 31 pokoi hotelowych dla turystów.

