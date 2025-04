Mapa Marzeń - po co ją wykonać?

W cyklu tworzącym 5 Praelementów po Wodzie, która symbolizuje między innymi zimno, ciemno, wilgoć, śmieć i dominuje zimą, następuje element Drzewa. Drzewo jest symbolem narodzin, szybkiego wzrostu, świeżości oraz wiosny. To bardzo silna, twórcza energia, która działa w przyrodzie tylko wiosną.

Największą moc ma wczesną wiosną, kiedy zakwitają w jeszcze zmarzniętej ziemi pierwsze kwiaty. Apogeum osiąga w okolicach maja, kiedy już prawie wszystko kwitnie i wtedy zmienia swoja naturę (Drzewa) na inny rodzaj energii, którą nazywamy energia elementu Ognia. Narodziny dziecka, przebiśnieg wyrastający w zamarzniętej i pokrytej śniegiem ziemi, powracające w kluczach ptaki, marcowe harce kotów, kwietniowe psów (ponoć maj należy do ludzi) – to wszystko energia elementu Drzewa. Nie można zmarnować takiej okazji. Trzeba obserwować naturę i iść za ciosem. Skoro rośliny, zwierzęta, ptaki mogą podjąć wysiłek to my ludzie też. Energia wiosennego Drzewa na pewno nam pomoże. Do czego namawiam? Namawiam do zrobienia Mapy Marzeń. Po co?

Po pierwsze – jest wiosna i nasze siły witalne oraz optymizm są na wysokim poziomie (tak działa energia Drzewa). Drzewo to również inspiracja i nowe pomysły a te są nieodzowne, jeśli chcemy poruszać się do przodu albo coś zmienić w swoim życiu. Wiosna to optymalny czas na zdecydowanie, czego w tym momencie od życia oczekujemy.

Po drugie – mapa jak wszyscy wiemy jest narzędziem, które ułatwia poruszanie się w terenie. Prowadzi do celu. Nasza mapa tez ma być narzędziem, które zaprowadzi nas do celu, jakim jest spełnienie naszych pragnień. Musimy tylko pamiętać, że nie wystarczy mieć mapę. Trzeba jeszcze z niej korzystać. To warunek konieczny.

Po trzecie – rozkład aspiracji życiowych na planie Ba Gua pomoże nam w uporządkowaniu myśli i podjęciu decyzji, jakie aspiracje życiowe w tym momencie są dla nas ważne. Będziemy wiedzieli, co umieścić na mapie, aby za rok móc powiedzieć – moja mapa spełniła się w 100%.

Jak i kiedy zrobić Mapę Marzeń?

Najlepszy czas na zrobienie Mapy Marzeń to wiosna. Szczególnie dobry czas to pierwszy w roku nów księżyca. W 2011 roku jest to 3 kwietnia. Można zrobić ją w kolejne dni nowiu – 3 maja, 1 czerwca, 1 lipca, 29 sierpnia, 27 września, 26 października, 25 listopada i 24 grudnia. Oczywiście im mniej elementu Drzewa w naszej mapie tym gorzej.

Jak wspomniałam wcześniej z mapy trzeba korzystać!. Dlatego tak należy ją przygotować abyśmy mogli na nią codziennie chociażby spojrzeć. Może mieć rozmiar „portfelowy lub „kalendarzowy”, ale może być również obrazkiem czy plakatem powieszonym na ścianie pokoju. Można zrobić ją w wersji elektronicznej i ustawić, jako pulpit w komputerze lub telefonie.

Mapa może składać się ze zdjęć lub słów. Ważne jest jednak jak dobieramy zdjęcia czy teksty. Muszą mieć moc, aby zrobić na nas wrażenie. Kiedy w gazecie czy Internecie znajdziecie coś, co zrobi na was wrażenie, jako symbol waszego pragnienia, warto takie zdjęcie czy tekst pozyskać. Najgorsze jednak to uświadomić sobie, czego tak naprawdę pragniemy. Można mieć pracę a jednocześnie czuć się niepotrzebnym.

Można mieć wszelkie dobra materialne i być samotnym. Ten etap pracy z mapą jest najtrudniejszy.

Kiedy już wiemy, jakie są nasze pragnienia, marzenia czy cele przystępujemy do zrobienia mapy. Możemy w tym celu posłużyć się rozkładem Ba-Gua, który zawiera wszystkie najważniejsze aspiracje życiowe człowieka. Trzeba umieścić symbol aspiracji, na której nam zależy w tym samym miejscu, w jakim znajduje się ona na planie Ba-Gua. Nie musimy wypełniać wszystkich pól. A oto wskazówki, czego możemy oczekiwać od poszczególnych aspiracji.

Związki - dotyczą budowania relacji partnerskich a także umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z bliskimi nam ludźmi.

Dzieci, podróże, umiejętność odpoczywania – ta aspiracja dotyczy posiadania dzieci, umiejętności budowania relacji z nimi, ale również pielęgnowania dziecka w sobie. Umiejętności bawienia się życiem, odpoczywania i posiadanie wielu szalonych pomysłów.

Pomocni ludzie – to inaczej koneksje, znajomości, przyjaciele, czyli grono osób, na które zawsze możemy liczyć. To również chęć i umiejętność pomagania innym.

Kariera – to nasz stosunek do pracy zawodowej i do zarabiania pieniędzy oraz chęć poświęcenia się dla kariery.

Wiedza – to mądrość życiowa, chęć uczenia się i potrzeba poświęcania czasu na zdobywanie wiedzy. To również umiejętność wyciągania wniosków z doświadczeń życiowych i rozwaga przy podejmowaniu decyzji.

Rodzina, hierarchia – ta aspiracja dotyczy budowania więzi rodzinnych, szacunek i troska o najstarszych członków rodziny. Również umiejętności podporządkowania się hierarchii nie tylko w rodzinie, ale także w pracy.

Bogactwo – tu mamy do czynienia z szacunkiem do pieniędzy zarówno tych zarobionych jak i tych dziedziczonych. To dar ich pomnażania oraz rozsądek przy wydawaniu.

Sława – ta aspiracja to swoboda podczas wystąpień publicznych, w tym przed kamerami, ale również chęć bycia dostrzeżonym, podziwianym i sławnym. To umiejętność kreowania siebie oraz zdolność tworzenia sobie dobrego PR (public relations).

Zdrowie – dotyczy zdrowia zarówno fizycznego jak i radości życia. Zwykle tak jest, że jeśli zadowalają nas powyżej wymienione aspiracje to również ze zdrowiem nie mamy problemu. Jeśli którakolwiek z pozostałych aspiracji życiowych nie spełnia naszych oczekiwań odbija się to na naszym zdrowiu.

Od tego, ile pracy i energii włożymy w nasza mapę zależy jej skuteczność. Czas oczekiwania na spełnienie naszych pragnień zależy od tego jak często będziemy się mapą posługiwać. Trzeba też pamiętać, że nasze pragnienia powinny być dokładnie sprecyzowane. Nie wystarczy napisać – pragnę samochodu. Trzeba napisać, jakiego dokładnie samochodu pragniesz. Podać kolor, markę, rocznik i np. rodzaj silnika. Tylko dokładnie sprecyzowane pragnienie ma szanse się spełnić. Jeszcze jedna uwaga. Niektóre pragnienia spełniają się szybko inne zaś mogą spełniać się nawet kilka lat. Zatem do dzieła i niech energia Drzewa nam pomoże w spełnianiu pragnień.