Teraz, kiedy spędzamy dużo czasu w domu możemy poświecić ten czas między innymi na poznanie podstawowych technik wykonania lekkiego i prostego makeup’u. To zajmie tylko chwilę!

Wideo tego prostego makijażu wykonanego przez wizażystkę marki Wellme - Gabrysię znajdziesz TUTAJ

Krok 1



Nałóż podkład za pomocą wilgotnej gąbeczki na całą twarz nie zapominając o powiekach. Aby uniknąć efektu maski rozprowadź podkład również na szyję i dekolt.

Krok 2



Następnie nałóż korektor pod oczy. Zwróć uwagę na to, żeby zakryć zasinienia przy kącikach oczu.

Krok 3



Używając cielistego cienia, lub po prostu pudru transparentnego zmatuj powiekę, najlepiej kilkakrotnie.

Powieka to najbardziej przetłuszczające się miejsce na twarzy i jeśli dokładnie jej nie zmatowimy, będziemy skazane na zważone cienie, czy odbity eyeliner.

Krok 4



Aby upewnić się, że powieka jest już gotowa dotknij ją palcem, jeśli jest satynowa w dotyku to jest to!

Krok 5



Produkt bez którego nie ruszam się z domu to eyeliner. Najbardziej lubię te w pisaku lub z precyzyjną końcówką z gąbeczki. Za co go kocham? Za to, że dzięki niemu spojrzenie baniera niepowtarzalnego wyrazu!

Zacznij od wydłużenia kreski, prawidłowy kształt to przedłużenie dolnej linii rzęs, później domalowuje resztę.

Krok 6



Pamiętaj, że nikt nie ma symetrycznych oczu. Dlatego sprawdź co jakiś czas, z większej odległości w lustrze czy przy otwartych oczach kreski wyglądają dobrze.

Krok 7



Wytuszuj rzęsy i górne i dolne. Zrób to dokładnie po to by rzęsy nie były posklejane.

Krok 8



Wykonturuj twarz bronzerem, różem i rozświetlaczem. Jeśli nie czujesz się w tym pewnie to nic nie szkodzi. Na kolejnym filmiku dowiesz się jak to poprawnie wykonywać.

Krok 9



Na koniec wklep ulubioną pomadkę dla naturalnego, nie wyrysowanego efektu.

I voilà! Efekt gotowy. Wyglądasz przepięknie!

